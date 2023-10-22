سيناتور أمريكي يحذر إيران من تصعيد الحرب في الشرق الأوسط

القدس: اتهم السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام اليوم الأحد إيران بالتورط في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وحذر من أن أي تصعيد للحرب قد يكلف طهران ثمنا باهظا.

وقال غراهام خلال زيارة إلى تل أبيب “نحن هنا اليوم لنقول لإيران: نحن نراقبكم. إذا تصاعدت هذه الحرب، فإنها ستأتي إلى ساحتكم الخلفية”، دون أن يوضح ما يعنيه ذلك.

وأضاف “فكرة أن هذا حدث دون تدخل إيراني مضحكة”.

وتواصل إسرائيل قصفها لقطاع غزة منذ هجوم حماس وتستعد لاجتياحه بريا.

(رويترز)