سيناتور أمريكي يدعو لوقف إطلاق نار دائم في غزة

واشنطن: دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي، بيتر ويلش، الأربعاء، إلى إعلان وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة للحيلولة دون وقوع مزيد من القتلى بين المدنيين.

وقال ويلش في بيان، إنه يؤيد “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” ولكن “لا ينبغي لها أن تفعل ذلك بطريقة تؤدي إلى خسائر كبيرة بين المدنيين، وتدمير هائل للبنية التحتية المدنية في غزة”.

ولفت إلى أن القصف سيستفز أعداء إسرائيل والولايات المتحدة أكثر، وقال: “لذلك يجب تمديد وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى”.

وتطرق إلى مقتل طفل من أصل فلسطيني يبلغ 6 أعوام في الولايات المتحدة، وإطلاق النار على 3 شبان من أصول فلسطينية أيضا، وتصاعد معاداة السامية، مضيفا: “أصداء تأثير الصراع في الشرق الأوسط ترددت في جميع أنحاء العالم، ورأينا آثاره هنا على شكل معاداة للمسلمين وللسامية”.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين “حماس” وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

(الأناضول)