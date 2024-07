سيناتور أمريكي يستنكر موافقة واشنطن بيع أسلحة لإسرائيل- (تدوينة)

واشنطن: استنكر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، السبت، موافقة إدارة الرئيس جو بايدن، على بيع أسلحة لإسرائيل في ظل قصفها لغزة، وذلك دون إعلان ذلك للرأي العام.

جاء ذلك على حسابه بمنصة “إكس”، تعليقا على خبر صحيفة واشنطن بوست، المتعلق بموافقة الإدارة الأمريكية على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 2.5 مليارات دولار.

وعلّق السيناتور الأمريكي على ذلك قائلا: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تتوسل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، من أجل ألا يقصف المدنيين، وفي الوقت نفسه ترسل آلاف القنابل التي من شأنها أن تدمر المدن”.

ووصف ساندرز، الأمر بـ”المقزز”.

وأضاف “يجب وقف الشراكة في الجريمة (…) لا مزيد من القنابل لإسرائيل”.

