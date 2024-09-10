سيناتور أمريكي يطالب بتحقيق بمقتل الناشطة عائشة نور

واشنطن: ندد عضو الكونغرس الأمريكي تشوي غارسيا، بمقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي برصاص الجيش الإسرائيلي، مطالبا بتحقيق مستقل بالأمر.

وقال غارسيا في منشور على منصة “إكس” إنه يندد “بشدة قتل المواطنة الأمريكية عائشة نور أيغي خلال مشاركتها في مظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع بالضفة الغربية”.

وعبر عن دعمه لمطالب عائلة الناشطة الراحلة بفتح تحقيق مستقل حول الحادث الذي وقع الجمعة الماضي.

وكانت عائلة الناشطة طالبت في وقت سابق الإدارة الأمريكية إجراء تحقيق مستقل بشأن ملابسات مقتل ابنتهم، وتقديم المتورطين للعدالة، بعد تأكيد وسائل إعلام عبرية بأن أحد الجنود الإسرائيليين “قتل عائشة نور ببندقيته”.

والجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها بفعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس فؤاد نافعة، إن عائشة نور وصلت المستشفى مصابة برصاص في الرأس حيث تم “إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت”.

(الأناضول)