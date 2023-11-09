سيناتور أمريكي يطلب من بايدن توفير “الحماية القانونية المؤقتة” للفلسطينيين في الولايات المتحدة

واشنطن- “القدس العربي”: يقود السيناتور ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي) جهدًا لحث الرئيس جو بايدن على منح وضع قانوني مؤقت للفلسطينيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بسبب العنف المستمر فيما تصفه واشنطن بالحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وفي رسالة إلى بايدن ، طلب دوربين من الرئيس أن يشمل بند وضع الحماية المؤقتة (TPS) الأراضي الفلسطينية وعدم السماح بالمغادرة القسرية (DED) للفلسطينيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وعدم إجبارهم على العودة إلى غزة في ظل تصاعد القتال.

وقال دوربين إن تفعيل نظام الحماية المؤقتة ودائرة التنمية الاقتصادية للفلسطينيين في الولايات المتحدة “سيوفر إعفاء مؤقتًا من الترحيل وتصريح العمل للمواطنين الأجانب المؤهلين، الذين لا يستطيعون العودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية أو جزء من بلد ما”، وفقاً لموقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس.

وأضاف دوربين “ستمكن TPS أو DED الفلسطينيين الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك الطلاب والسياح والعمال، الحماية من العودة الخطيرة إلى وطنهم مع منحهم القدرة على البقاء بأمان في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني لدعم أنفسهم”.

واختتم رسالته قائلاً: “على هذا النحو، نحث إدارتكم على تعيين الأراضي الفلسطينية لوضع الحماية المؤقتة و/أو تفويض دائرة التنمية الاقتصادية للفلسطينيين في الولايات المتحدة دون تأخير”.

وقد تعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي عنيف في الأسابيع الأخيرة بعد هجوم حماس على المستعمرات الإسرائيلية. وقد دفعت الغارات الجوية – إلى جانب تضاؤل ​​إمدادات الغذاء والمياه والإمدادات الطبية – العديد من المسؤولين والجماعات الإنسانية وقادة العالم الآخرين إلى التحذير من أزمة إنسانية في غزة.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 10,000 فلسطيني، من بينهم آلاف الأطفال، لقوا حتفهم في القتال منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهر.

ودعا دوربين، إلى جانب مشرعين آخرين، إلى وقف إطلاق النار في حالة إطلاق سراح الرهائن.