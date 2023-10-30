سيناتور أمريكي يقول إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل “قد تؤدي إلى إفلاس الولايات المتحدة”

واشنطن- “القدس العربي”: حذر السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، في برنامج ” زاوية إنغراهام ” من أن إنفاق المليارات لمساعدة دول أجنبية متعددة في وقت واحد يهدد “وجود الدولار ، وربما بلادنا”.

وقال بول للمضيفة لورا إنغراهام : “تماماً كما رأينا في الفترة التي سبقت حرب العراق، فإن كبار المنافقين وكبار المدافعين عن الحرب في الكونغرس يطالبون بالإجماع”. “إنهم لا يريدون أي نقاش، على الرغم من مئات المليارات من الدولارات التي ستخرج من الباب.”

وأشار بول إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) الذي دعا مجلس النواب إلى “تناول حزمة الأمن القومي وحزمة الإغاثة الإنسانية هذه على الفور، بشكل كامل ودون تأخير”.

وأشار بول، ايضاً، إلى أن رئيس البرلمان الجديد سوف ينجز إرسال المساعدات إلى إسرائيل على وجه التحديد، لكنه “وضع حداً من جانب واحد لنهج الحكومة المتمثل في إلقاء 60 مليار دولار أخرى على أوكرانيا”.

وقال بول: “أعتقد، في الواقع، أن الأمر سيتوقف فيما يتعلق بأوكرانيا”.

وأضاف ” كدولة، ليس لدينا أي أموال”.

وقال :”ينسى الناس أنه يتعين علينا اقتراض المال أو طباعة الأموال لأننا لا نملك المال”.

وسألت إنغراهام بول عما إذا كان يوافق على أن الصراعات في أوكرانيا وإسرائيل مرتبطة ببعضها البعض، في حين تحصل قضية حماية حدود الولايات المتحدة على “مبلغ زهيد”.

وأجاب بول “لا، لكنني أود فقط أن أقول إنهما مرتبطان فقط بمعنى أن بلادنا ستفلس، بسبب إرسال الأموال إلى كل مكان في جميع أنحاء الكوكب”.

وقال:”ربما يكون التهديد الأكبر لأمننا القومي هو الدين الوطني، لقد اقترضنا تريليون دولار خلال 3 أشهر في العام الماضي، إنه إنفاق خارج عن السيطرة، ونحن نهدد وجود عملتنا ذاته، وربما بلدنا، بهذا الإنفاق المجنون المسرف”.