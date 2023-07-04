سيناتور أمريكي يوصي بإشراك الجيش المغربي في تدريبات عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة إيران

الرباط- “القدس العربي”: أعدّ السناتور الأمريكي وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، مارك كيلي، اقتراحا لإضافة القوات المسلحة الملكية المغربية إلى القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.

يهدف الاقتراح، الذي يوصي كيلي بإدماجه ضمن مشروع موازنة الدفاع الأمريكي للعام المقبل، إلى ضمان مشاركة الجيش المغربي في التدريبات العسكرية الأمريكية في المنطقة المعنية، من مصر إلى أفغانستان، “للمساعدة في مكافحة التهديد الإيراني”، وفق تعبيره.

واعتبرت صحيفة “le360” الإلكترونية المغربية الاقتراح المذكور “دليلا على الموقع الذي تحتله القوات المسلحة الملكية كحليف رئيسي للجيش الأمريكي”، وأعطت مثالا على ذلك بالتنظيم السنوي لمناورات الأسد الأفريقي في المغرب، باعتبارها أكبر مناورة عسكرية في القارة الأفريقية.

وكان وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، من بينهم السيناتور الجمهوري مارك كيلي قد قام بزيارة إلى المغرب خلال كانون الثاني/ يناير من العام الحالي.

وأفادت الصحيفة المذكورة بأن أعضاء الوفد الأمريكي يشكلون جزءا من مجموعة “اتفاقات أبراهام”، وهي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ جرى إنشاؤها عام 2022 للبحث عن طرق لتعزيز التعاون بين إسرائيل والبلدان الموقعة على تلك الاتفاقات (مصر والبحرين والإمارات والمغرب) في عدة مجالات.