سيناتور جمهوري يقول إن الجيش الأمريكي لا يستطيع هزيمة أي دولة في الوقت الحالي

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتو تومي توبرفيل (جمهوري من ألاباما) إن الجيش الأمريكي لا يستطيع هزيمة أي دولة في معركة في الوقت الحالي، واصفا القوات المسلحة بأنها “كارثة”.

وقال توبرفيل لقناة فوكس نيوز: “نحن بحاجة إلى بناء جيشنا. جيشنا في الوقت الحالي، كارثة مطلقة. لا يمكننا هزيمة أي شخص في الوقت الحالي”.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج “إنغراهام أنجل”: “لدينا بعض الأشخاص الجيدين في الجيش. لكن هيكله، والأشياء التي قمنا بها، دمرها الديمقراطيون”.

جاءت تعليقات توبرفيل في محادثة حول إرسال المساعدات إلى أوكرانيا . فقد أشاد بحقيقة أنه لم يصوت لصالح إرسال أي مساعدة مالية إلى أوكرانيا، بينما تدافع البلاد عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وفي المقابلة التي أجريت يوم الإثنين، كرر توبرفيل وجهة نظره بأن أوكرانيا لا تستطيع الفوز في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وأشار إلى أنه كان حريصًا على أن يقوم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتفاوض على إنهاء هذه الحرب.

وقال توبرفيل: “لا يمكنهم الفوز، لم أكن أريد قتل هؤلاء الناس، لا يمكنهم الفوز، إنهم يعانون من نقص في العدد والعتاد”.

وأضاف ” الرئيس ترامب سيخرجهم من هذا الوضع. لا أعرف ما الذي سيضطر إلى التخلي عنه لإخراجهم من هذا الوضع، لكننا لا نستطيع الاستمرار في إرسال الأموال إلى هناك”.

ولم يعلن ترامب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، حتى الآن عن مرشحه لقيادة وزارة الدفاع، ولم يحدد أولوياته للقوات المسلحة. ومع ذلك، أبدى حلفاؤه والمسؤولون السابقون توقعاتهم بإعادة ضبط الجيش في إدارة ترامب الثانية: من تخفيضات الإنفاق وتقليص الرتب العليا، إلى التراجع عن مبادرات التنوع والشمول.