سيناتور جمهوري يهين شاهدة أمريكية من أصل عربي في جلسة استماع لجرائم الكراهية- (فيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: استخدم السيناتور الجمهوري جون كينيدي ما وصفه العديد من النقاد بأنه “خطاب كراهية” معاد للمسلمين أثناء استجواب في جلسة استماع للجنة القضاء في مجلس الشيوخ بشأن ارتفاع جرائم الكراهية في الولايات المتحدة.

وقد استخدم كينيدي هذا الخطاب المقيت ضد المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأميركي مايا بيري أثناء الجلسة، مما أثار العديد من التساؤلات بشأن دوافع وأخلاق السيناتور، الذي حصل على أكثر من 250 ألف دولار من اللوبي الصهيوني على شكل تبرعات مقابل دعم الاحتلال الإسرائيلي.

In Senate hearing on hate, Sen John Kennedy says Arab American Institute ED Maya Berry (only Muslim witness) supports Hamas, Hezbollah.

"You should hide your head in a bag."

Hearing strayed far from beginning which acknowledged Tree of Life victims & 6-year-old Wadea al-Fayoume. pic.twitter.com/d4Z0RTJXvy

