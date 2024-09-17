سيناتور جمهوري يهين شاهدة أمريكية من أصل عربي في جلسة استماع لجرائم الكراهية- (فيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: استخدم السيناتور الجمهوري جون كينيدي ما وصفه العديد من النقاد بأنه “خطاب كراهية” معاد للمسلمين أثناء استجواب في جلسة استماع للجنة القضاء في مجلس الشيوخ بشأن ارتفاع جرائم الكراهية في الولايات المتحدة.

وقد استخدم كينيدي هذا الخطاب المقيت ضد المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأميركي مايا بيري أثناء الجلسة، مما أثار العديد من التساؤلات بشأن دوافع وأخلاق السيناتور، الذي حصل على أكثر من 250 ألف دولار من اللوبي الصهيوني على شكل تبرعات مقابل دعم الاحتلال الإسرائيلي.

In Senate hearing on hate, Sen John Kennedy says Arab American Institute ED Maya Berry (only Muslim witness) supports Hamas, Hezbollah.

"You should hide your head in a bag." Hearing strayed far from beginning which acknowledged Tree of Life victims & 6-year-old Wadea al-Fayoume. pic.twitter.com/d4Z0RTJXvy — Prem Thakker (@prem_thakker) September 17, 2024

وسأل السيناتور عن ولاية لويزيانا، في جلسة الاستماع التي حملت عنوان “تهديد للعدالة في كل مكان: وقف موجة جرائم الكراهية في أميركا”، بيري “أنت تدعمين حماس، أليس كذلك؟” كما خلط كينيدي بين حماس ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وهي الوكالة المكلفة بتوفير الخدمات العامة والمساعدات لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وردت بيري قائلا إنه “من المخيب للآمال بشكل استثنائي أن تنظر إلى شاهد عربي أمريكي أمامك وتقول: أنت تدعم حماس”.

وقالت بعد ذلك بوضوح: “أنا لا أؤيد حماس”، لكن كينيدي قاطعها عندما رفع صوته متهماً إياها بعدم القدرة على التبرؤ من الحركة، واتهمها أيضاً بدعم حزب الله وإيران.

وقال كينيدي “يجب عليك إخفاء رأسك في كيس”، مما أثار دهشة الحضور.

وقالت منظمة “إمجيج أكشن” لتعبئة الناخبين المسلمين إن “التصريح المروع” كان “مثالا صارخا على الخطاب المعادي للعرب والفلسطينيين والمسلمين” .

وندد الديمقراطيون في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ بتعليق كينيدي “الفظيع”، وبدلاً من ذلك قاموا بتضخيم رد بيري، الذي قالت فيه إنه أثناء مشاركتها في جلسة استماع بشأن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، “واجهت نفس القضية التي نحاول التعامل معها اليوم”، حسبما ذكرت منصة “كومن دريمز”.

A Senate Republican told an Arab American civil rights leader that “you should hide your head in a bag.” We will not amplify that horrible clip. But we WILL amplify the witness’s powerful response calling it out. pic.twitter.com/VTZze95sVl — Senate Judiciary Committee (@JudiciaryDems) September 17, 2024

وقالت بيري “لقد كان هذا للأسف بمثابة خيبة أمل حقيقية، ولكنه في الوقت نفسه مؤشر واضح على الخطر الذي تواجهه مؤسساتنا الديمقراطية الآن”.

كما واجهت بيري إدانة من كينيدي بسبب معارضتها لقرار الولايات المتحدة بتعليق التمويل للأونروا.

وقال روبرت مكاو، مدير الشؤون الحكومية في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير): “لقد ذهبت مايا بيري إلى اللجنة لمناقشة جرائم الكراهية. وكان ينبغي التعامل مع السيدة بيري والموضوع بالاحترام والجدية التي يستحقانها. ولكن بدلاً من ذلك، اختار السيناتور كينيدي وآخرون أن يكونوا مثالاً للتعصب الذي واجهه العرب والفلسطينيون والمسلمون في الأشهر والسنوات الأخيرة”.

وكان الجمهوريون في اللجنة قد انتقدوا الديمقراطيين لدعوتهم شهودا تناولت شهادتهم قضايا بعيدة عن معاداة السامية – والتي تم الخلط بينها وبين معاداة الصهيونية في مشروع قانون أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام وفي مشروع قانون قدم إلى مجلس الشيوخ.

وبالإضافة إلى بيري، وهي من أبرز المدافعين ضد التحيز ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، دعا الديمقراطيون كينيث ستيرن، مدير مركز بارد لدراسة الكراهية، الذي ندد بالجماعات اليمينية لقيامها “بتسليح” ادعاءات معاداة السامية ضد الأشخاص الذين يتحدثون ضد الحكومة الإسرائيلية.

Sen. John Kennedy is endorsed by @AIPAC. They won't condemn this hateful rhetoric. Revealing! https://t.co/xCH25plXCo pic.twitter.com/UAk1BhFnpp — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) September 17, 2024

وفي شهادتها، تحدثت بيري عن ارتفاع جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين الأميركيين، وكذلك ضد اليهود، والسود، والأميركيين الآسيويين، ومجموعات أخرى.

وقد أبلغت منظمة كير عن ارتفاع بنسبة 56% في جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين والمسلمين في الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن 8061 هجوما في عام 2023. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2024، وثقت المجموعة 4951 شكوى، بزيادة قدرها 69% عن نفس الفترة في عام 2023.

وقال الخبير الاستراتيجي والمؤلف عارف رفيق إنه على الأرجح لن يكون هناك “أي لوم على السيناتور كينيدي” في أعقاب تعليقاته في جلسة الاستماع.

وقال رفيق إن “التعصب تجاه العرب والمسلمين، حتى في هذا الشكل الأكثر وقاحة، أمر مقبول في السياسة الأميركية.