سيناتور ديمقراطي أمريكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي عن ولاية أوريغون جيف ميركلي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال ميركلي في بيان صادر عنه: “مع التزايد الحاد في عدد القتلى المدنيين (في غزة) رفع العديد من الأمريكيين، بما في ذلك سكان ولاية أوريغون أصواتهم لوقف هذه المذبحة”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: “أتفق أيضًا مع هذه الفكرة، ولذلك أدعو إلى وقف إطلاق النار”.

وذكر ميركلي أن وقف إطلاق النار يعني “وقف الجانبين لهجماتهما في أقرب وقت ممكن”، وشدد على أنه يجب على الجانبين تلبية الشروط المرغوبة حتى يصبح وقف إطلاق النار دائمًا.

ميركلي الذي وصف هجوم حركة “حماس” على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر بأنه “فظيع”، أفاد بأن “الطريقة التي تدير بها إسرائيل عملياتها العسكرية مزعجة للغاية بالنسبة لي وللملايين من الناس”.

وذكر أنه كان هناك دعم كبير لإسرائيل منذ البداية، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أظهر دعمه أيضًا بالذهاب إلى إسرائيل.

وأكد أيضا “من خلال شن حرب تتسبب في عدد كبير من المذابح ضد المدنيين بدلاً من عملية تستهدف حماس، تستنزف إسرائيل الدعم الدولي لها وتشعل النار في هذا الدعم”.

وبذلك أصبح ميركلي ثاني عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بعد السيناتور ديك دوربين.

وفي نفس السياق، طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الديمقراطيين، في رسالة للرئيس الأمريكي بايدن، بإقناع إسرائيل بفتح حدودها للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا بفتح معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وغزة، مؤكدين أن هذا سيمكن من دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتضمنت الرسالة أيضًا الدعوة لدخول الدعم الطبي للجرحى والمرضى في غزة بأسرع وقت ممكن.

ومنذ 46 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(الأناضول)