سيناتور ديمقراطي: بوتين خدع ترامب مجددا

أنقرة: قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين، إن الرئيس دونالد ترامب “خُدع مجددا” من قبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء ألاسكا الجمعة.

وقال هولين في مقابلة على قناة “ABC News” الأمريكية الأحد: “خُدع ترامب مرة أخرى من قبل بوتين الذي حظي باستقبال حافل على الأراضي الأمريكية”.

وشدد السيناتور الديمقراطي على ضرورة عمل الكونغرس على مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وبوتين.

وذكر أن ترامب “لم يستطع تحقيق وقف إطلاق النار الذي كان يأمله” مما يجعل لقاء يوم الجمعة “انتصارا” لبوتين.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

(الأناضول)