سيناتور ديمقراطي ثان يدعو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي

واشنطن: دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي جون تيستر، الرئيس جو بايدن إلى “الانسحاب من السباق” الرئاسي.

وفي بيانه للصحافيين، الخميس، أكد السيناتور تيستر أنه يقدر خدمات بايدن للشعب والتزامه تجاه بلاده، لكنه قال إنه لا ينبغي انتخاب بايدن لولاية أخرى.

وذكر أنهم عملوا سابقا مع الرئيس بايدن في مونتانا، وأنه لم يكن خائفا من الوقوف في وجهه عندما رأى خطأ.

وبينما تتزايد المخاوف بعد الأداء الضعيف لبايدن في المناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب في 27 يونيو/ حزيران الماضي، تتوالى الدعوات لانسحاب بايدن من السباق.

وكان السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش أول ديمقراطي يدعو بايدن علنا إلى “الانسحاب من السباق” في مقاله بصحيفة “واشنطن بوست”.

وتظهِر كثير من استطلاعات الرأي التي أجريت في البلاد أن بايدن يتخلف عن ترامب في ولايات مهمة.

ولم يدل بايدن، الذي عزل نفسه بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19، بأي تصريح بأنه سيستمع إلى هذه الدعوات من كبار الديمقراطيين والمانحين والمشرعين رغم تزايدها.

وأشار إعلام أمريكي إلى أنه مع تزايد الضغوط داخل الحزب، يمكن لزعماء ديمقراطيين آخرين وأصدقاء مقربين إقناع بايدن بالانسحاب من المنافسة.

(الأناضول)