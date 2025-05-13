سيناتور ديمقراطي سابق: تجاهل ترامب لإسرائيل في جولته الشرق أوسطية يبعث “برسالة خطيرة”

واشنطن- “القدس العربي”: قال السيناتور الأمريكي السابق جون تيستر (ديمقراطي من ولاية مونتانا) إن قرار الرئيس دونالد ترامب بعدم زيارة إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط يبعث برسالة واضحة بشأن موقفه من الحرب في غزة.

وكان ترامب قد وصل إلى الرياض، مساء الإثنين، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة قضايا الاستثمار. وتشمل جولته أيضًا زيارات لكل من الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وفي لقاء له مع قناة MSNBC يوم الثلاثاء، صرّح تيستر: “أعتقد أن تجاهله زيارة إسرائيل في هذه الرحلة يرسل رسالة قوية للغاية”.

وأضاف: “إذا لم تستوعب إسرائيل تلك الرسالة، فهي تتجاهل الواقع. الرسالة واضحة جدًا، ومفادها أنه إذا أردت التأثير في الشرق الأوسط، فعليك أن تُحسن معاملة الآخرين. شهدت المنطقة الكثير من الأزمات خلال السنوات الأخيرة”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية على مناطق مدنية في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان ترامب ومسؤولون في إدارته قد دعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، لكن تركيزهم انتقل مؤخرًا إلى جهود استعادة الرهائن الأمريكيين.

وقد أُطلِق سراح الرهينة الأمريكي الأخير على قيد الحياة، عيدان ألكسندر، يوم الإثنين، بالتزامن مع قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة كانت تُستخدم كملجأ في غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 16 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال.