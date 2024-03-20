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سيناتور فرنسي: كتب التاريخ ستسجل أن نتنياهو استخدم الجوع كسلاح- (فيديو)

منذ 39 دقيقة

رئيس مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ المدافعين عن البيئة في فرنسا غيوم غونتارد

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باريس: صرح رئيس مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ المدافعين عن البيئة في فرنسا غيوم غونتارد، أن كتب التاريخ ستسجل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “استخدم الجوع كسلاح”.

وقال السيناتور غونتارد في كلمته أمام رئيس الوزراء غابرييل أتال في الجمعية العامة لمجلس الشيوخ، إنه في المستقبل ستكتب كتب التاريخ أن إسرائيل تسببت في اندلاع العنف في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

وذكر غونتارد أن كتب التاريخ ستكتب أيضًا أن نتنياهو استخدم هجماته على غزة للبقاء في السلطة، وقصف غزة ليلًا ونهارًا مع حلفائه اليمينيين المتطرفين، ولم يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، و”استخدم الجوع كسلاح”. ” في المنطقة.

واستذكر غونتارد أن محكمة العدل الدولية حذرت منذ يناير الماضي من وجود خطر الإبادة الجماعية في غزة.

وأشار إلى أنه في 18 مارس الجاري، شبّه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، غزة بـ “مقبرة في الهواء الطلق”.

غونتارد لفت إلى أن صحافيين وأطباء وثقوا الوضع في غزة وشبهوه بـ”يوم القيامة”.

وقال: “لقد قُتل عدد من الأطفال في 4 أشهر (في غزة) أكثر من عدد الأطفال الذين قتلوا في 4 سنوات في جميع أنحاء العالم”.

ووجه خطابه إلى رئيس الوزراء متسائلا: “هل ستطلبون هذا المساء في بروكسل من شركائنا الأوروبيين تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل؟ هل ستوقفون صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، كما فعلت كندا؟ هل ستوقفون التجارة مع المستوطنات (الإسرائيلية غير القانونية)؟ هل ستقومون باستدعاء سفيرنا (في إسرائيل)؟ هل ستعترفون بفلسطين كما حدث في التصويت في البرلمان؟”.

من جهته، أكد رئيس الوزراء أتال، في كلمته أمام الجمعية العامة لمجلس الشيوخ، أن هناك مأساة إنسانية في غزة.

وقال: “لا يمكنني قبول القول بأن فرنسا ظلت متفرجة على ما حدث في غزة”.

وذكر أتال أنه بعد الهجمات الإسرائيلية على غزة، كانت فرنسا من أوائل الدول الغربية التي دعت إلى “وقف إطلاق النار” وإرسال المساعدات الإنسانية جوا.

وبيّن: “نواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وفتح جميع معابر أمام المساعدات الإنسانية”.

(الأناضول)

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