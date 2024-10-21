سيناتور من السكان الأصليين لتشارلز الثالث في أستراليا: أعِد لنا أرضنا- (فيديو)

كانبيرا: رددت السيناتور من السكان الأصليين في أستراليا ليديا ثورب شعارات مناهضة للحكم البريطاني عقب كلمة للملك تشارلز الثالث في البرلمان الإثنين.
وقالت ثورب في كلمات لاذعة رددتها لنحو دقيقة بعد خطاب خلال حفل استقبال أقيم في مقر البرلمان بكانبيرا “أعِد لنا أرضنا! أعطنا ما سرقته منا!”.
أضافت “هذه ليست أرضك، وأنت لست ملكا عليّ”، منتقدة ما وصفتها بأنها “إبادة جماعية” للسكان الأصليين على يد المستعمرين الأوروبيين.
#BREAKING: Lidia Thorpe has disrupted King Charles’ event at Parliament House in Canberra#KingCharlesIII #KingCharles#LidiaThorpe #Canberra #Australia pic.twitter.com/J6SXO7Xkrx
— JUST IN | World (@justinbroadcast) October 21, 2024
وكانت أستراليا مستعمرة بريطانية لنحو 100 عام قتل خلالها الآلاف من السكان الأصليين ونزحت مجتمعات بأكملها. وباتت البلاد مستقلة في العام 1901، دون أن تتحول الى جمهورية. ولا يزال ملك بريطانيا يرئس الدولة في أستراليا.
والاستقبال الذي أقيم لتشارلز الثالث والملكة كاميلا في البرلمان، هو محطة في جولة لتسعة أيام في أستراليا وساموا، هي الأولى له خارج بريطانيا منذ تشخيص إصابته بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.
وتعرف عن ثورب خطاباتها النارية ومواقفها المناهضة للملكية.
🇦🇺BREAKING: Indigenous Senator Lidia Thorpe confronted Charles after his speech to the Australian Parliament, accusing him of genocide against her people.
Source: @KateMansey pic.twitter.com/XUMU8umfiP
— Detect News (@TheDetectNews) October 21, 2024
ولدى أدائها اليمين الدستورية في العام 2022، وجّهت ثورب انتقادا صارخا الى إليزابيث الثانية، والدة تشارلز الراحلة التي كانت ملكة المملكة المتحدة في حينه. وأقسمت ثورب يومها على أن تخدم بإخلاص “جلالة المستعمِرة الملكة إليزابيث الثانية”.
واضطرت رئيسة مجلس الشيوخ سو لاينز في حينه للتوجه الى ثورب قائلة “سناتور ثورب، سناتور ثورب، عليك أن تدلي بالقسم كما كتب على الورقة”.
وفي العام 1991، صوّت الأستراليون بفارق ضئيل لصالح عدم إزالة الملكة من رئاسة الدولة، وذلك في ظل خلافات بشأن ما اذا كان اختيار بديلها سيعود الى البرلمان أو الاقتراع المباشر.
وفي 2023، صوّت الأستراليون بغالبية كبيرة ضدّ إجراءات للاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور وتأسيس مجلس استشاري من السكان الأصليين.
(أ ف ب)
امرأة شجاعة من السكان الأصليين لأستراليا واجهت ملك بريطانيا بالحقيقة البشعة للاستعمار البريطاني الذي سرق أرض فلسطين العام 1948 تماما مثلما حدث في استراليا حيث أباد الجيش الانجليزي شعب أستراليا الأصلي واستبدلوه بالسكان البيض العنصريين المحتلين تماما كما حدث مع شعب فلسطين منذ 1948 الذي يتعرض لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸🤔