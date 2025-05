سيناتور من السكان الأصليين لتشارلز الثالث في أستراليا: أعِد لنا أرضنا- (فيديو)

كانبيرا: رددت السيناتور من السكان الأصليين في أستراليا ليديا ثورب شعارات مناهضة للحكم البريطاني عقب كلمة للملك تشارلز الثالث في البرلمان الإثنين.

وقالت ثورب في كلمات لاذعة رددتها لنحو دقيقة بعد خطاب خلال حفل استقبال أقيم في مقر البرلمان بكانبيرا “أعِد لنا أرضنا! أعطنا ما سرقته منا!”.

أضافت “هذه ليست أرضك، وأنت لست ملكا عليّ”، منتقدة ما وصفتها بأنها “إبادة جماعية” للسكان الأصليين على يد المستعمرين الأوروبيين.

#BREAKING : Lidia Thorpe has disrupted King Charles’ event at Parliament House in Canberra #KingCharlesIII #KingCharles #LidiaThorpe #Canberra #Australia pic.twitter.com/J6SXO7Xkrx

وكانت أستراليا مستعمرة بريطانية لنحو 100 عام قتل خلالها الآلاف من السكان الأصليين ونزحت مجتمعات بأكملها. وباتت البلاد مستقلة في العام 1901، دون أن تتحول الى جمهورية. ولا يزال ملك بريطانيا يرئس الدولة في أستراليا.

والاستقبال الذي أقيم لتشارلز الثالث والملكة كاميلا في البرلمان، هو محطة في جولة لتسعة أيام في أستراليا وساموا، هي الأولى له خارج بريطانيا منذ تشخيص إصابته بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

وتعرف عن ثورب خطاباتها النارية ومواقفها المناهضة للملكية.

🇦🇺BREAKING: Indigenous Senator Lidia Thorpe confronted Charles after his speech to the Australian Parliament, accusing him of genocide against her people.

📌#KingCharlesIII

Source: @KateMansey pic.twitter.com/XUMU8umfiP

— Detect News (@TheDetectNews) October 21, 2024