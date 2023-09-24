سيناريو فيلم جزائري حزين

ينتابني في بداية كل خريف نوع من الحزن، لم أجد له تفسيرا مقنعا حتى الآن. حاولت أن أفسره في السابق بنهاية فصل العطل والصيف، وبداية ظهور الغيوم التي تحجب عني سماء الجزائر الجميلة. انا ابن الهضاب العليا المتعود على زرقة السماء والشمس. زاد منسوب حزني هذه السنة وأنا اتصفح كتابي القديم حول النخب الوزارية الذي صدر لي منذ أكثر من عقد (2011) كنت قد قدمت فيه بورتريهات لأكثر من مئة وأربعين وزيرا ووزيرة، كان من بينهم هذه الحالة الحزينة التي قررت أن أتكلم عنها هذا الأسبوع.

يتعلق الأمر بحالة عرباوي عبد الله المدعو محمود، كاتب الدولة للري – من مواليد 1931 بتيارت – الذي التحق بالحكومة لمدة سبع سنوات بين 1970-77، في فترة حكم الرئيس بومدين. الرجل الذي تصادف هذه الأيام ذكرى وفاته (2001) في ظروف إنسانية صعبة جدا، تستحق أن تتحول إلى سيناريو فيلم، يحكي عن هذه الجزائر الحزينة للأجيال التي لم تعشها.

وضع سياسي معطل في الجزائر، وهو يهدر إمكانياته البشرية، يبدو أنه لن يتوقف عنه في القريب، لارتباط ذلك بأزمة النظام السياسي الوطني، التي لا تريد أن تبارحه

عدت إلى هذه الحالة الإنسانية الصعبة، وأنا اتابع الوضع السياسي المعطل في البلد، وهو يهدر إمكانياته البشرية، بشكل يبدو أنه لن يتوقف عنه في القريب، لارتباط ذلك بأزمة النظام السياسي الوطني، التي لا تريد أن تبارحه، منذ البدايات الأولى للحركة الوطنية، مرورا بحرب التحرير إلى غاية فترة ما بعد الاستقلال، التي تنوعت فيها أشكال ما يطلق عليه الجزائريون، تهميش النخب. أشكال تهميش يمكن أن تتجسد عن طريق السجن أو النفي أو الإسكات والإبعاد، زادت حدتها في المدة الأخيرة، والجزائر تتعود على العيش داخل هذا المأزق السياسي، كما تبرزه حالة مساجين الرأي، التي لم تعد محاكماتهم تثير كثيرا من الاهتمام، كما هو حاصل هذه الأيام مع الباحث المتميز رؤوف فرح وصديقه الصحافي مصطفى بن جامع، اللذين سيحاكمان من جديد بداية الشهر المقبل بقسنطينة، بالإضافة بالطبع إلى القائمة الطويلة المعروفة من الشباب الذين كان ذنبهم الوحيد إيمانهم بإمكانية تحقيق حلم الحراك الذي دافعوا عنه بكل قوة وسلمية لشهور طويلة. ما حصل لابن تيارت عبد الله عرباوي يجسد في تفاصيله ما قلناه في هذه المقدمة الطويلة. هو الذي ارتبط تاريخه الشخصي بتاريخ البلد، بكل محطاته، بما عرفه من انتكاسات وانكسارات، ولد عبد الله عام 1931 لعائلة عاشت تدهور كبيرا في وضعها الاقتصادي والاجتماعي بداية من جيل الأب، الأمي الذي توجه للعمل حمالا في ميناء وهران، لإعالة عائلته، بعد أن فقدت أراضيها التي كانت تملكها في هذه المنطقة الفلاحية المعروفة بجودة أراضيها، ومزاوجة أهلها بين الفلاحة وتربية المواشي. كما كان متوقعا لم ينجح الابن عبد الله في الاستفادة من التعليم الذي انقطع عنه في نهاية المرحلة الابتدائية، للتوجه نحو مدرسة شرشال للتكوين العسكري، ضابط صف. للانتقال في 1950 نحو منطقة الهند – الصينية برتبة عريف مع الجيش الفرنسي، ليرتبط الرجل منذ هذه اللحظة مع الجنود المغاربة المجندين في الجيش الفرنسي مثله، لدرجة التخصص في تدريبهم، بكل الويلات التي سيعرفها الرجل مع الوقت، وهو يطور هذه العلاقة مع المغرب والمغاربة. علاقة وطيدة مع المغرب تأكدت عندما أُبعد من منطقة الهند – الصينية نحو هذا البلد بالذات بعد اتهامه من قبل قيادة الجيش الفرنسي بتحريض الجنود الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي. سيقود عبد الله عرباوي، الذي عرف بشخصيته القوية وطبعه الحاد، كالكثير من أبناء الهضاب العليا، عملية هروب من الجيش الفرنسي لمجموعة كبيرة من المجندين الجزائريين في سنة 55 – حوالي 470 مجندا- بعدتهم وعتادهم للالتحاق بجيش التحرير الجزائري بالمغرب دائما. على تراب الولاية الخامسة التي سيعيش فيها الرجل الكثير من المحن. انطلقت عمليا عندما اشتبكت المجموعة التي كان على رأسها مع الجيش الفرنسي، على التراب المغربي، وهو ما رفضته قيادة جيش التحرير التي طلبت من العسكري غير المنضبط الدخول إلى التراب الوطني الذي رفضه. لتتطور الأمور نحو الأسوأ سنوات بعد ذلك، عندما أمضى الرجل رسالة مع مجموعة – كانت من بينهم عناصر شيوعية وبربرية – من العسكريين الجزائريين للتنديد بسلوكيات بعض قيادات جيش التحرير في المغرب. ساءت على إثرها علاقاته مع الرجلين القويين بوصوف وبومدين. الأمور ساءت أكثر بعد تدخل الجيش المغربي لصالح المحتجين، بطلب من عرباوي – كما قيل في التحقيق معه – الذي حافظ على علاقات شخصية مع العناصر المغربية التي دربها، في وقت سابق، ليدخل السجن بعد هذه الحادثة الخطيرة لمدة سنة ويغادره للهروب إلى الاتحاد السوفييتي، سنة قبل استقلال الجزائر، للانطلاق في دراسة جامعية في ميدان الري، بمساعدة من الحزب الشيوعي الذي انخرط فيه لمدة قصيرة قبل الانشقاق عنه، والتقرب من بومدين بعد وصوله إلى السلطة، عن طريق شريف بلقاسم، الذي كان قد عرفه في المغرب.. بومدين الذي لم ينس تماما ماضي الرجل وهو يتخلى عنه، بعد سبع سنوات طويلة اشتغل فيها معه كاتب دولة بصلاحيات وزير لقطاع الري.. «بومدين سمع الكثير من الأمور التي قيلت حول تسييري للقطاع، من قبل أعداء لي». ويبقى الأسوأ ما حصل لعرباوي في عهد الشاذلي بن جديد. وهو يجرد من قبل وزارة المجاهدين من شهادة الاعتراف به كمجاهد، ليتم طرده من مسكنه الذي عاش فيه عدة سنوات، بواسطة القوة العمومية. سكن قيل له انه في الأصل تابع للسفارة الفرنسية! ليجد نفسه في الشارع، من دون دخل ولا سكن ولا عائلة. كان مفروضا عليه بيع سيارته الصغيرة ليشتري بها تذاكر لأبنائه وزوجته التتارية التي فقدت جنسيتها السوفيتية خلال الفترة نفسها. الرجل الذي أنهي أيامه الأخيرة في غرفة صغيرة، في سكن خالته التي كان قد ساعدها عندما كان وزيرا في الحصول عليه، بعد أن فشل في العيش في منزل بحري بسيط، استلفه من عند صديق، كان من المستحيل أن يعيش فيه خارج فصل الصيف وهو وحيد، في حالة صحية متدهورة.

تحول لقائي لإجراء مقابلة مع هذا الرجل المنهك إلى قطعة عذاب خرجت منها في غاية الحزن، ما زلت أعود إلى اجوائه كل مرة أتذكر فيه الرجل وما قاساه من ويلات وهو يقول لي … لو حرقت علم البلاد، لما حصلت لي كل هذه الأمور في بلدي.

كاتب جزائري