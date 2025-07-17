سينسيناتي ينهي المسيرة القياسية لميسي في الدوري الأمريكي

سينسيناتي: انتهت أمس الأربعاء السلسلة القياسية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي للمحترفين، بتسجيله أكثر من هدف في خمس مباريات متتالية، بعدما خسر فريقه إنتر ميامي أمام إف سي سينسيناتي صفر/ 3.

وتقدم جيراردو فالينزويلا بهدف لسينسيناتي في الشوط الأول، وأضاف إيفاندر هدفين في الشوط الثاني، ليتقدم الفريق إلى المركز الثاني بالقسم الشرقي، متأخرا بنقطة واحدة عن فيلادلفيا يونيون، الذي فاز على إف سي مونتريال بنتيجة 2/ 1 مساء الأربعاء.

وأنهت هذه الخسارة سلسلة انتصارات إنتر ميامي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب القسم الشرقي، والتي استمرت خمس مباريات.

وكان ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يسجل أكثر من هدف في أكثر من أربع مباريات متتالية، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا.

لم يلعب ميسي سوى ثلاث مباريات ضد سينسيناتي منذ انضمامه إلى الدوري الأمريكي، لكن المنافس صعّب الأمور على الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.

وسدد سينسيناتي أربع كرات على المرمى في أول 16 دقيقة، دون أي تسديدة على مرمى الخصم من جانب إنتر ميامي، وتقدم بهدف نظيف عندما سدد فالينزويلا كرة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليحرز هدفه الخامس هذا الموسم.

وجاءت تسديدة ميسي الأولى في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكنها ذهبت في أحضان الحارس رومان سيلينتانو.

وأضاف إيفاندر هدفه الرابع عشر هذا الموسم، والخمسين له في الدوري الأمريكي ليضاعف تقدم سينسيناتي بعد أقل من خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وحسم إيفاندر الفوز بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه من متابعة لتسديدة زميله التي ارتدت من الحارس لوكا أوريلانو.

وقال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي: “منذ البداية، ضغطوا علينا، ما أصابني بالقلق حقا هو أنهم كانوا أفضل في البداية والنهاية، علينا أن نرتاح ونتطلع إلى مباراة السبت”.

(أ ب)