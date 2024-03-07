سينك أويغور الذي ركز في حملته الانتخابية على التضامن مع فلسطين ينسحب من السباق نحو الرئاسة الأمريكية

واشنطن- “القدس العربي” أعلن السياسي والإعلامي الأمريكي التقدمي، سينك أويغور، يوم الأربعاء أنه أنهى محاولته في السباق الديمقراطي نحو الرئاسة.

وقد حاول مضيف برنامج “ترك يوث “، الذي ولد في تركيا وبالتالي فهو غير مؤهل لأن يصبح رئيسًا بسبب بند “المواطن المولود طبيعيًا” في الدستور، إطلاق معركة قانونية للوصول إلى صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال أويغور في وقت لاحق من يوم الأربعاء: “انظر، كنا بحاجة إلى بعض المعجزات”. “لقد كان هذا عملاً يائسًا لمحاولة تغيير مسار هذه الحملة لأنني كنت متأكدًا من أن بايدن سيخسر”.

واعترف أويغور، الذي ركز في حملته الانتخابية على التضامن مع فلسطين، بأن معركته القانونية لم تحقق نجاحا يذكر، لكنه قال إن الطريق ممهد للمواطنين المتجنسين في المستقبل الذين يختارون تحدي المتطلبات الرئاسية.

وقال :” لقد حاولت”.

وهاجم أويغور الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية، محذراً من أن بايدن لن يتمكن من هزيمة الرئيس السابق ترامب في مباراة العودة في انتخابات 2024.

قال أويغور خلال إعلان حملته الانتخابية في أكتوبر/تشرين الأول: “بايدن لن يفوز”. “لم يكن من المفترض أن أكون أنا، كان ينبغي أن يكون شخصًا آخر، لكن لسوء الحظ لم يكن أي شخص آخر. لم يتبق سوى أربعة أشهر. يجب علينا تغيير المسار. لديه في أحسن الأحوال فرصة 10 في المئة للفوز. أنا أركض كوكيل. أنا أركض للفوز. لكنني أترشح أيضًا كوكيل لأي مرشح آخر”.

وجمع أويغور أكثر من 425 ألف دولار خلال حملته الانتخابية، وفقًا لملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمرشح السابق وهو يهاجم إدارة الرئيس جو بايدن بسبب دعمها للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، وكان أويغور مرشحاً محتملاً للعديد من الناخبين الذين لا يريدون التصويت لبايدن أو ترامب في الانتخابات القادمة.