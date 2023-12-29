سينمائيون من كل أنحاء العالم يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة: لنخرج من الأرض المحتلة الآن

باريس- “القدس العربي”: في عريضة نشرتها صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية ، دعا عددٌ من السينمائيين وصانعي الأفلام، من جميع أنحاء العالم، إلى وقف القصف على قطاع غزة فورياً وإنشاء ممرات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

جاء في النص أن “أعمال العنف الرهيبة” التي وقعت يوم 7 أكتوبر دفعت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى حلقة جديدة من القتل والقسوة. وأن ما يجري حالياً في غزة هو مجزرة ذات أبعاد هائلة، تقتل الآلاف من النساء والأطفال وتدمّر الحد الأدنى من شروط البقاء لشعب بأكمله. وعليه، طالب الموقعون بوقف فوري للقصف على غزة، وإنشاء ممرات إنسانية وتوفير الموارد المادية التي تطالب بها كافة المنظمات الدولية، وإطلاق سراح الرهائن.

Gaza : des cinéastes du monde entier demandent un cessez-le-feu immédiat. Tribune : https://t.co/9SOtdpmseU — Libération (@libe) December 28, 2023

لقد أعلن الإسرائيليون عن هذا الوضع المأساوي قبل أكثر من خمسين عامًا، كما يشير النص الذي قرأه المخرج آفي مغربي في باريس يوم 2 ديسمبر/كانون الأول: “إن حقنا في الدفاع عن أنفسنا ضد الإبادة لا يمنحنا الحق في قمع الآخرين. الاحتلال يؤدي إلى الهيمنة التي تولد المقاومة، والتي تؤدي إلى القمع، والذي يؤدي إلى الإرهاب ومكافحة الإرهاب. وضحايا الإرهاب هم عموماً أناس أبرياء. إن السيطرة على الأراضي المحتلة ستجعل منا قتلة وقتلى. دعونا نخرج من الأراضي المحتلة الآن!”.

تذكّر العريضة بهذا النص المنشور في صحيفة “هآرتس” في سبتمبر 1967، بتوقيع مشترك من شمعون تسابار، حاييم هنغبي، رافي زخروني، ديفيد إهرنفيلد، أوري ليفشيتز، أرييه بوبر، دان عمر، موشيه ماشوفير، شنيور شيرمان، رائف إلياس، إيلي أمينوف، يهودا روزنستراوخ.

“ونحن بدورنا نلتف حول هذه الكلمات اليوم”، يقول الموقّعون على هذه العريضة المطلبية التي نشرتها صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، وهم:

ناداف لابيد، بيدرو كوستا، أكي كاوريسمكي، وانغ بينغ، بيلا تار، فيكتور إريس، رادو جود، عبد الرحمن سيساكو، ريوسوكي هاماغوتشي، والتر ساليس، كلير دينيس، كيوشي كوروساوا، لوران كانتيت، كلير سيمون، سيدريك كان، أندريه تشيني، كورنيليو بورومبويو، جي تشانغ ووك، محمد صالح هارون، أناند باتواردهان، إيرا ساكس، نوبوهيرو سوا، آرثر هراري، فيليب فوكون، باتريشيا مازوي، ريثي بانه، لاف دياز.