«سيوف العرب» على تلفزيون قطر: تجربة درامية توثيقية تعيد الحياة لصفحات مُشرقة من تاريخنا

الدوحة – «القدس العربي»: كشفت المؤسسة القطرية للإعلام عن عرض المسلسل التاريخي سيوف العرب -الذي أنتجته المؤسسة- في الشهر المُقبل على تلفزيون قطر، وعلى منصات تابعة للمؤسسة القطرية للإعلام.

وخلال فعالية خاصة وحضرها عددٌ من كبار المسؤولين في المؤسسة القطرية للإعلام وفريق العمل ورؤساء تحرير الصُحُف المحلية، وحشد من الإعلاميين والمُثقفين عرضت مقتطفات مُختارة من المسلسل، حيث تم الكشف عن ملامح العمل وأبطاله ومحطاته المفصلية، في تمهيد لعرضه الجماهيري المُرتقب.

وأكّد علي بن صالح السادة، مدير تلفزيون قطر – في كلمته أنَّ المسلسل يمثل تجربة درامية وتوثيقية متميزة على مستوى الإنتاج العربي.

وقال: نقدم لكم اليوم بكل فخر واعتزاز عملًا دراميًا تلفزيونيًا جديدًا، أعتقد، بل وأجزم أنه سيكون تجربة مشوِّقة ومُختلفة للمشاهد العربي.

وأشار مدير تلفزيون قطر إلى أن المسلسل الذي أنتجته المؤسسة القطرية للإعلام يُعد استئنافًا لمسيرة أعمال كبرى شكلت قصص نجاح متميزة مثل مسلسلي «الحجاج» و»عمر»، مضيفًا أن «سيوف العرب» سيكون امتدادًا لهذه المسيرة، وتأكيدًا على أن الدراما التاريخية العربية قادرة على أن تعيد إحياء التاريخ العربي برؤية دقيقة وشاملة، تُنصف شخصياته، وتبني سرديته كما نراها نحن كعرب، لا كما يرسمها الآخرون.

وأكد المخرج سامر جبر أن مسلسل «سيوف العرب» يمثل تجربة فنية وإنتاجية استثنائية، تستند إلى القصص والحكايات العربية والإسلامية التي نعتز بها، ونسعى لأن تبقى حاضرة في وجدان الأجيال القادمة من خلال أعمال إعلامية موثّقة تليق بمكانتها الحضارية.

وقال: «هذه القضايا الفكرية حاضرة في العمل، وتمت الاستعانة بآراء مؤرخين من خارج العالم العربي، منهم مؤرخون أمريكيون وإسبان، أبرزهم البروفيسورة ماريا روسا دي مادارياغا، وهي أستاذة تاريخ في إسبانيا، وقد تحدثت بإنصاف عن عظمة الحضارة العربية والإسلامية.

وختم أن «سيوف العرب» ليس فقط عملًا دراميًا، بل هو مشروع توثيقي وفكري وإنساني، يمثل خطوة مُتقدمة في طريق إعادة الاعتبار للإنتاج التاريخي الهادف في الإعلام العربي، مؤكدًا أن التاريخ يجب ألا يُكتب فقط من منظور القوة، بل من منطلق العدالة والحقيقة.

المسلسل تأليفٌ جماعي بإشراف المؤلف الدكتور محمد البطوش، ومن إخراج سامر جبر، ويشارك في العمل مجموعة من نجوم الدراما العربية مثل جمال سليمان، سلوم حداد، باسم ياخور، منذر رياحنة، عاكف نجم، نضال نجم، محمد مفتاح، ناصر عبد الرضا، غازي حسين، محمد خويي، عز العرب الكغاط، عبد الكريم القواسمي، ريهام القصار، سميرة مقرون، محمد الإبراهيمي، خالد نجم، ومحمد مراد.