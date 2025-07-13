سيول: بيونغ يانغ تزود موسكو بـ12 مليون قذيفة مدفعية 

سيول: واصلت كوريا الشمالية تزويد روسيا بقذائف المدفعية لدعم حربها ضد أوكرانيا، والتي بلغت أكثر من 12 مليون قذيفة عيار 152 ملم، وفقا لم افادت به سلطات الاستخبارات العسكرية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه يعتقد أن كوريا الشمالية قدمت حوالي 28 ألف حاوية تحتوي على أسلحة وقذائف مدفعية حتى الآن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الكورية الجنوبية وتم تقديمه لنائب في حزب المعارضة الرئيسي.

وقالت وكالة استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع: “إذا تم حساب العدد بقذائف 152 ملم المفردة، فيفترض أن (عدد القذائف الموردة) قد وصل إلى أكثر من 12 مليون قذيفة”.

ومنذ أكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي، قدمت كوريا الشمالية أسلحة تقليدية وحوالي 13 ألف جندي لروسيا لدعم جهود موسكو الحربية.

ومن المرجح أن ترسل كوريا الشمالية قوات إضافية إلى روسيا في يوليو/تموز الجاري أو أغسطس/آب المقبل، حسبما ذكرت وكالة الاستخبارات في سيول في أواخر يونيو/حزيران الماضي. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن كوريا الشمالية سترسل 5 آلاف عامل بناء عسكري وألف مهندس ألغام إلى كورسك لدعم جهود إعادة الإعمار.

(د ب أ)