سيول جارفة في المغرب تسبب خسائر مادية جسيمة.. سيارات محطمة ومحلات غمرتها المياه- (صور وفيديو)

الرباط- “القدس العربي”: في عز الحرارة المرتفعة التي تضرب موجاتها المغرب ومجموع دول العالم، تأتي عاصفة رعدية لتقلب الوضع في منطقة الحوز القريبة من مراكش، وتخلف أضرارا مادية وصفت بالجسيمة، بعد أن جرفت السيول عددا كبيرا من السيارات كانت متوقفة، وحولتها إلى كومة حديد.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، لا حديث لديهم سوى تلك السيول الجارفة، مع تداول مقاطع فيديو توضح هول تلك العاصفة التي ضربت منطقة تسمى “مولاي إبراهيم” بإقليم الحوز.

الأضرار المادية التي تسببت فيها السيول الجارفة، لم تتوقف عند السيارات فحسب، بل تجاوزتها إلى عدد من المحلات التجارية ومقاهي كانت في مجرى المياه التي فاضت بشكل مخيف.

وشهدت المنطقة المذكورة، عاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب واد “غيغاية- البهجة”، عصر أمس الثلاثاء، وشملت عدة مناطق في الإقليم، وخصت تقارير إخبارية بالذكر كلا من بلدات “أغواطيم” و”مولاي إبراهيم” و”آسني”.

وثقت العديد من مقاطع الفيديو حجم الخسائر، خاصة تلك التي لحقت بالسيارات وهي متراكمة على جنبات مجرى المياه بعد أن تحطمت. ومنها مقطع فيديو كتب ناشره على فيسبوك ” فيضانات مهولة في مولاي ابراهيم، إقليم الحوز، حسب اول المعلومات”، وأضاف موضحا “لا يمكن تغيير او احداث اي تعديل في مسارات المجاري المائية لأنها سترجع الى مجالها الطبيعي اجلا ام عاجلا”

فيما فضّل بعض المدونين نشر صور لواقعة السيول الجارفة، وكتب أحدهم معلقا “عاصفة رعدية تخلف فيضانات قوية في مولاي ابراهيم بإقليم الحوز تسببت في خسائر مادية جسيمة”.

ومن جهتها، أفادت صفحة على فيسبوك تدعى “أخبار وريكة” بأن السلطات المحلية بإقليم الحوز باشرت، عشية الثلاثاء 18 تموز/ يوليو الجاري، عملية إزالة مخلفات فيضان وادي (غيغاية- البهجة)، بالجماعة الترابية مولاي ابراهيم، والذي خلف خسائر مادية جسيمة، لحقت محلات وسيارات مواطنين”.

ووفق التدوينة، فقد قامت “السلطات تحت الإشراف المباشر لعامل (محافظ) إقليم الحوز رشيد بنشيخي، مستعينة بجرافات بإزالة الأحجار والأتربة التي خلفتها السيول الجارفة وتسببت في شل حركة السير على مستوى الطريق الرابطة بين مولاي ابراهيم وتحناوت، قبل تدخل السلطات الإقليمية لإعادة فتحها أمام حركة المرور”.

وأضافت الصفحة في تدويناتها أن مركز مولاي ابرهيم بإقليم الحوز شهد “فيضانات عارمة تسببت في جرف عدد من السيارات وغمر مجموعة من المنازل، حيث حولت السيول أزقة وشوارع المركز إلى انهار جارفة”، مما تسبب “في الحاق خسائر مادية بأصحاب محلات تجارية، كما ألحقت خسائر فادحة بساكنة المنطقة”.