“سي آي إيه” تقدّم خطة للمغادرة الطوعية لكامل قوتها العاملة

واشنطن: عرضت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) خطة مغادرة طوعية لكامل قوتها العاملة الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” فيما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى خفض التكاليف في المؤسسات الفدرالية.

وإذا كانت هذه التقارير صحيحة، سيجعلها هذا الإجراء أول وكالة تنضم إلى برنامج المغادرة الطوعية الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب للموظفين الفدراليين.

وأوردت الصحيفة نقلا عن أحد مساعدي مدير “سي آي إيه” جون راتكليف أن الوكالة ستجمد أيضا توظيف المرشحين الذين تلقوا عرض عمل.

وأفاد المصدر المجهول بأن بعض تلك العروض المجمدة من المرجح أن تلغى إذا لم يكن لدى المتقدمين الخلفية اللازمة للأهداف الجديدة للوكالة والتي تشمل استهداف عصابات المخدرات وحرب ترامب التجارية وتقويض الصين، وفقا للصحيفة.

وتعد هذه الخطوة جزءا من إصلاح شامل للحكومة الأمريكية يجريه ترامب الذي تعهد تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية تحت عباءة الكفاءة والاقتصاد، ما أدى إلى إحداث موجات صدمة عبر واشنطن.

ولم ترد “سي آي إيه” على طلبات للتعليق على الفور.

(أ ف ب)