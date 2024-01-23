“سي أن أن” تكشف تفاصيل “مقترح استثنائي” قدّمه الموساد لمغادرة قادة “حماس” غزة كجزء من اتفاق أوسع

باريس- “القدس العربي”: قالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية إن إسرائيل قدّمت مقترحاً “استثنائياً”، لم يعلن عنه من قبل، يقضي بمغادرة كبار قادة حركة “حماس” غزة، كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار، “في وقت تكافح فيه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير “حماس” بالكامل”.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن “مسؤولين مطّلعين على المفاوضات” أن مقترح إسرائيل بمغادرة قادة “حماس” لغزة، نُوقش “كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع، مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة، مرة في الشهر الماضي في وارسو من قبل مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، عندما التقى بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي عمل كوسيط مع “حماس”، ثم مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن”.
وقال الخبر إن رئيس الوزراء القطري أخبر بلينكن، في ذلك الاجتماع، بأن الفكرة الإسرائيلية “لن تنجح أبدًا”، مفسّراً بأن ذلك “يعود جزئياً إلى عدم ثقة “حماس” في أن إسرائيل ستنهي في الواقع عملياتها ضد الحركة في غزة، حتى بعد مغادرة قيادتها”.
وزير الخارجية ديفيد كاميرون يشدد على أهمية التوصل لهدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق نار مستدام في غزة بلا عودة إلى القتال "بشرط خروج قادة حماس من غزة"
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— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) January 19, 2024
ويضيف تقرير الشبكة الأمريكية القول: “لا يبدو من الواضح إنْ كانت إسرائيل قد حدّدت، في المناقشات الخاصة، أسماء قادة “حماس” الذين تأمل في مغادرتهم غزة، إلا أنه لا يوجد هدف أكبر من يحيى السنوار، الذي قال نتنياهو وآخرون عنه إنه “رجل ميت يمشي”. وتشير الشبكة إلى “أقرب المقرّبين منه ومساعديه محمد ضيف، ونائبه مروان عيسى، ومحمد، شقيق السنوار، القائد الكبير في “حماس”.
وتُذكّر الشبكة بأنه، في الشهر الماضي، أسقطت إسرائيل منشورات على غزة تعرض مكافآت بمئات الآلاف من الدولارات للحصول على معلومات عن قادة “حماس”، بما في ذلك مكافأة قدرها 400 ألف دولار للحصول على معلومات عن السنوار.
وبأن إسرائيل لم تخف نيّتها الاستمرار في مطاردة قادة “حماس” لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب.
حيث قال نتنياهو إنه “أمرَ الموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا”، كما تعهّد رونين بار، مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، بـ “القضاء على حماس” في جميع أنحاء العالم، حتى لو استغرق الأمر سنوات: “في كل مكان: في غزة، إسرائيل، لبنان، تركيا، قطر، في كل مكان”.
الاعلام الصهيوني يريد ترحيل اصحاب الارض عن ارضهم وتوطين الصهاينة اللمم فيها .. لن يستقر لهم مقام فيها ابدا
وتلك الايام دول بين الناس
كلّ { أفكار إسرائيل/ أمريكا } مع حركة حماس لتحويل النصر العظيم في طوفان الأقصى إلى خسران مبير…ويدلّ على فشل كلّ أجهزتهم البشريّة والإلكترونيّة البريّة والجويّة والبحريّة مع كلابهم البوليسيّة عن { تحديد } أماكن القيادة الفلسطينيّة في غزّة…فهم في عجز مهين وهوان قدرات لا تحقق لهم المراد المبين؛ ليظهروا للرأي العامّ والإعلام أنهم أصحاب الطوّل؛ بعد التقزيم.قل موتوا بغيظكم المكتوم والمعلوم…فلقد كتب الله العزيز الحكيم النصر العظيم.ولن
يزول النصر الميدانيّ بالتلاعب الكلاميّ والتضليل الإعلاميّ ومناورات اللفّ والدوران مع حلفاء الشرق والغرب في السرّ
والإعلانيّ.لقد استخدموا { أقصى } ما لديهم من حرب نفسيّة استخباراتيّة؛ فلم تجدِ لهم نفعًا؛ ولن تجدي لهم نصرًا.
الصهيونية إلى زوال…
الله لا يوصلكم إلى القضاء على زعيم العرب السينوار يا لقطاء العالم …سيموت السبنوار وستلد الام الفلسطينية ملايين من أمثال السبنوار.