“سي أن أن” تكشف تفاصيل “مقترح استثنائي” قدّمه الموساد لمغادرة قادة “حماس” غزة كجزء من اتفاق أوسع

باريس- “القدس العربي”: قالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية إن إسرائيل قدّمت مقترحاً “استثنائياً”، لم يعلن عنه من قبل، يقضي بمغادرة كبار قادة حركة “حماس” غزة، كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار، “في وقت تكافح فيه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير “حماس” بالكامل”.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن “مسؤولين مطّلعين على المفاوضات” أن مقترح إسرائيل بمغادرة قادة “حماس” لغزة، نُوقش “كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع، مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة، مرة في الشهر الماضي في وارسو من قبل مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، عندما التقى بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي عمل كوسيط مع “حماس”، ثم مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن”.

وقال الخبر إن رئيس الوزراء القطري أخبر بلينكن، في ذلك الاجتماع، بأن الفكرة الإسرائيلية “لن تنجح أبدًا”، مفسّراً بأن ذلك “يعود جزئياً إلى عدم ثقة “حماس” في أن إسرائيل ستنهي في الواقع عملياتها ضد الحركة في غزة، حتى بعد مغادرة قيادتها”.

وزير الخارجية ديفيد كاميرون يشدد على أهمية التوصل لهدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق نار مستدام في غزة بلا عودة إلى القتال "بشرط خروج قادة حماس من غزة"

pic.twitter.com/3pLD3jToA9 — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) January 19, 2024

ويضيف تقرير الشبكة الأمريكية القول: “لا يبدو من الواضح إنْ كانت إسرائيل قد حدّدت، في المناقشات الخاصة، أسماء قادة “حماس” الذين تأمل في مغادرتهم غزة، إلا أنه لا يوجد هدف أكبر من يحيى السنوار، الذي قال نتنياهو وآخرون عنه إنه “رجل ميت يمشي”. وتشير الشبكة إلى “أقرب المقرّبين منه ومساعديه محمد ضيف، ونائبه مروان عيسى، ومحمد، شقيق السنوار، القائد الكبير في “حماس”.

وتُذكّر الشبكة بأنه، في الشهر الماضي، أسقطت إسرائيل منشورات على غزة تعرض مكافآت بمئات الآلاف من الدولارات للحصول على معلومات عن قادة “حماس”، بما في ذلك مكافأة قدرها 400 ألف دولار للحصول على معلومات عن السنوار.

وبأن إسرائيل لم تخف نيّتها الاستمرار في مطاردة قادة “حماس” لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب.

حيث قال نتنياهو إنه “أمرَ الموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا”، كما تعهّد رونين بار، مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، بـ “القضاء على حماس” في جميع أنحاء العالم، حتى لو استغرق الأمر سنوات: “في كل مكان: في غزة، إسرائيل، لبنان، تركيا، قطر، في كل مكان”.