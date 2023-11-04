“سي إن إن”: أمريكا تتوقع تكثيف العملية البرية الإسرائيلية في غزة وتقليص الغارات الجوية

واشنطن- غزة: ذكر تقرير إعلامي أمريكي أن الحكومة الأمريكية تتوقع أن تدخل الحملة الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، مرحلة جديدة، في الأيام المقبلة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن مسؤول حكومي بارز في واشنطن قوله يوم الجمعة بالتوقيت المحلى إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تتوقع تقليصا في الغارات الجوية و”تركيزا تكتيكيا أكبر في الحملة البرية”.

وأضاف المسؤول أن الهدف سيكون على الأرجح تطهير الشبكة الضخمة من مجمعات الأنفاق تحت الأرض، التي تعمل منها حماس.

وتابع المسؤول أنه مع استمرار تدفق المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة، تتوقع الحكومة الأمريكية “تراجعا عما شهدناه، فيما يتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية الضخمة”.

يشار إلى أنه منذ هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من قبل حماس، تقول سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنها هاجمت أكثر من 12 ألف هدف، في المنطقة الساحلية. وفي غضون ذلك، تتقدم القوات البرية أيضا ضد عناصر حماس وأهداف عسكرية هناك.

وأعلنت إسرائيل عن خططها للقضاء على حماس، بعد أن شن مقاتلوها هجوما غير مسبوقا، على مستوطنات إسرائيلية، تتاخم غزة، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز 242 آخرين كأسرى.

وبعد ذلك، شنت إسرائيل قصفا جويا مكثفا على القطاع الساحلي وكثفت حملتها البرية، ما أدى إلى استشهاد 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصيب 23516، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(د ب ا)