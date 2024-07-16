سي إن إن: أمريكا تلقت معلومات مخابرات عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب

واشنطن: ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابرات من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت الشبكة إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما الذي حاول اغتيال ترامب يوم السبت كان على صلة بالمؤامرة.

وقال أحد مراسلي شبكة سي إن إن على منصة إكس، نقلا عن مسؤول في الأمن القومي الأمريكي، إن جهاز الخدمة السرية وحملة ترامب كانا على علم بالمؤامرة قبل التجمع الانتخابي الذي أقيم يوم السبت.

وقال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، للشبكة الإخبارية إن الجهاز “أضاف في الآونة الأخيرة موارد وقدرات وقائية إلى الإجراءات الأمنية للرئيس السابق”.

وخضع الجهاز للتدقيق في الأيام القليلة الماضية بعد أن تمكن المسلح المشتبه به من الوصول إلى سطح أحد المباني دون عوائق وأطلق النار مباشرة على ترامب، مما أدى إلى إصابة الرئيس السابق في أذنه ومقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين.

وقال مسؤولان سابقان في جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن المسلح الذي حاول اغتيال ترامب أطلق النار من سطح أحد المباني الذي أعلن الجهاز وقوعه خارج النطاق المكلف بحمايته، في إهمال فادح لم يكن ينبغي للجهاز أن يرتكبه.

وقال كينيث فالنتين، وهو عميل خاص سبق أن عمل في جهاز الخدمة السرية، إن محاولة اغتيال ترامب كشفت عن ثغرة أمنية كبيرة، مضيفا “لم يكن من المفترض أن يتمكن (مطلق النار) من الصعود إلى السطح”.

وأضاف فالنتين أنه كان ينبغي على الجهاز تكليف أحد أفراده بمراقبة أسطح المباني القريبة وأن يكون قادرا على إيقاف مثل هذا التهديد.

وقال ضابط آخر سبق أن عمل في الخدمة السرية في مقابلة “قال الجهاز إن المبنى كان خارج النطاق (المكلف بتأمينه). وهذا غير صحيح. كان ينبغي أن يكون داخل هذا النطاق. هذا إخفاق كبير”.

واتفق المسؤولان السابقان على أنه كان ينبغي على الجهاز اعتبار هذا المبنى مصدر تهديد أمني وأن يكون مسؤولا عن منع وصول أي شخص إليه.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجراء تحقيق مستقل في كيفية تمكن المسلح من اتخاذ موقع قريب جدا سمح له بإصابة ترامب رغم الوجود الأمني المكثف لجهاز الخدمة السرية في التجمع الانتخابي الذي أقيم يوم السبت في بتلر بولاية بنسلفانيا.

ويواجه الجهاز أيضا تحقيقات من الكونغرس.

وفي سياق متصل، قالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن ادعاءات مسؤولين أمريكيين بأن لديهم معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “لا أساس لها من الصحة وخبيثة”.

جاء ذلك في تصريحات للبعثة أوضحت فيه أن ترامب “مجرم أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني”.

وأكدت على ضرورة محاكمة ترامب ومحاسبته بالوسائل القضائية، موضحة أن طهران “اختارت الطريق القانوني لتحقيق العدالة”.

(وكالات)