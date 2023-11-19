“سي إن إن” الأمريكية لا تستبعد احتمال إعادة إسرائيل ترتيب الأسلحة بـمستشفى “الشفاء”- (فيديوهات)

القدس: أظهر تحليل لشبكة الأخبار الأمريكية “سي إن إن” احتمال إعادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتيب الأسلحة، قبل زيارة الإعلام لمستشفى الشفاء في غزة.

ونشرت الشبكة على موقعها الإلكتروني باللغة العربية، مساء السبت، تقريراً بعنوان: ” تحليل لـCNN يشير لاحتمال إعادة الجيش الإسرائيلي ترتيب الأسلحة قبل زيارة الإعلام لمستشفى الشفاء”.

وقالت: “أظهرَ مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، لحظة تفقّد أسلحة “حماس” التي تم العثور عليها في مستشفى الشفاء، حيث ظهرت أسلحة أقل في مكان الحادث، مقارنة بالفيديوهات اللاحقة التي صوّرتها أطقم وسائل الإعلام الدولية، ما يشير إلى أنه ربما نقل الأسلحة، أو وضعها هناك قبل وصول طواقم الأخبار”.

مراسل سي إن إن: الجيش الإسرائيلي لم يقدم أدلة على وجود أنفاق في مستشفى الشفاء بعد ٢٤ ساعة من اقتحامه (فيديو)https://t.co/uGG0n83MBj https://t.co/krF6HGehMo — أحمد الشلفي ahmed alshalfi (@alshalfia) November 16, 2023

وفي هذا الصدد، ذكرت “سي إن إن” أنها “قارنت اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي عبر الإنترنت مع اللقطات التي التقطتها قناة “فوكس نيوز”، التي مُنحت حق الوصول إلى الموقع في الساعات التالية”.

وقالت: “كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، يقود الجولة في فيديو الجيش الإسرائيلي، عندما أظهرت ساعة يده أن الوقت 13:18”.

🚨 سي أن أن- CNN:

هناك احتمالية كبيرة في أنّ الجيش الاسرائيلي هو من وضع أسلحة في مستشفى الشفاء وأعاد ترتيب الأسلحة فيه وأعدها لاستقبال الصحفيين العرب: #دهشة 🙄 pic.twitter.com/hZ35YBkCdS — 🔆أم Sultan🔆 (@Omsultan1313) November 18, 2023

وأضافت: “في وقت لاحق عندما حل الظلام، قام مراسل قناة فوكس نيوز الخارجية تري ينغست بزيارة مكان الحادثة، وقال في تقريره: “إنه منتصف الليل”.

وتابعت: “أظهر ينغست حقيبة موجودة خلف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي داخل المستشفى، حيث ظهرت فوقها بندقيتان من طراز كلاشينكوف”.

قناة الميادين | عاجل:

شبكة "سي إن إن" الأميركية: هناك احتمالية كبيرة في أنّ الجيش الإسرائيلي هو من وضع أسلحة في #مستشفى_الشفاء

شبكة "سي إن إن" الأميركية: هناك احتمال أن يكون الجيش الإسرائيلي قد أعاد ترتيب الأسلحة في

مستشفى الشفاء وأعدها لاستقبال الصحافيين.

CNN analysis of… pic.twitter.com/KEBcV2BeT1 — jamal cheaib (@JamalCheaib) November 18, 2023

واستدركت: “ومع ذلك، فإن مقطع فيديو الجيش الإسرائيلي، الذي تم تصويره في وقت سابق، أظهر بندقية واحدة فقط من طراز AK-47 “كلاشينكوف”، ومن غير الواضح من أين جاء السلاح الثاني من طراز AK-47 ولماذا لم يظهر في مقطع الجيش الإسرائيلي السابق؟”.

وقالت: “وفي الساعات البينية، نشر الجيش الإسرائيلي أيضًا على الإنترنت صورة للأسلحة التي يُزعم أنه عثر عليها في مستشفى الشفاء. يشير اسم الصورة (ملف واتساب) إلى أنه تم التقاطها في الساعة 17:35، وهذا يضعه بعد جولة الجيش الإسرائيلي في مجمع التصوير بالرنين المغناطيسي ولكن من المؤكد تقريبًا قبل وصول طاقم فوكس نيوز”.

تغير في خطاب BBC " بي بي سي: إ

اسرائيل تلاعبت بالأدلة وتلاعبت بالفيديو وكذبت على الجمهور

ولم تقدم أي دليل على أن مستشفى الشفاء هو مركز قيادة لحماس" pic.twitter.com/CDDl2vzq8M — عبدالسلام الجباري (@A00lg) November 17, 2023

وأضافت: “من الممكن أن تتم إزالة الأسلحة من مكان الحادث واستبدالها قبل وصول الطواقم الإخبارية. لكن هذا لا يفسر سبب ظهور المزيد من الأسلحة عند وصول الصحافة مقارنة بالفيديو الأصلي للجيش الإسرائيلي”.

وتابعت: “كما مُنحت BBC (هيئة البث البريطانية) حق الوصول إلى المستشفى في اليوم التالي، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحينها كان لا يزال هناك بندقيتان من طراز AK-47 مرئية فوق الحقيبة داخل غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي”.

وأردفت: “تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن التناقض الواضح، لكنها لم تتلق ردًا”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استخدم هذه الأسلحة لتبرير اقتحام المستشفى، وبالتالي الادعاء بأن “حماس” استخدمت المستشفى كمقر لها.

(الأناضول)