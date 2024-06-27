سي. إن. إن. تكشف قواعد إجراء مناظرة بايدن وترامب فجر الجمعة- (صور)

اتلانتا: تبث شبكة سي.إن.إن. على شاشتها على الهواء مباشرة وعلى منصاتها الإلكترونية المناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية وهما الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب الساعة الرابعة فجر يوم غد الجمعة بتوقيت مكة والقاهرة (الواحدة بتوقيت غرينتش).

وأشارت سي. إن. إن. في تقرير لها اليوم الخميس بقبول بايدن وترامب دعوتها للمناظرة، وأنهما وافقا على قواعد وشكل المناظرة، التي وجهتها سي إن إن في رسائل إلى حملتي المرشحين في أيار/مايو الماضي.

وبحسب سي إن. إن. تتضمن المناظرة التي تستمر 90 دقيقة فترتين إعلانيتين، وقد لا يتواصل موظفو الحملتين مع مرشحيهم خلال تلك الفترة.

ووافق كلا المرشحين على الظهور على منصة موحدة، وتم تحديد مواقعهما على منصة التتويج من خلال “رمي عملة معدنية في الهواء”، وسقطت العملة على اختيار حملة بايدن، مما يعني أن حملته يجب أن تختار ما إذا كانت تريد اختيار موقع بايدن على المنصة أو دوره في الكلمة الختامية.

اختارت حملة بايدن موقع المنصة الأيمن، إذ سيكون الرئيس الديمقراطي على الجانب الأيمن من شاشات مشاهدي التلفزيون ومنافسه الجمهوري سيكون على يسار المشاهدين.

وعلى الجانب الآخر، اختارت حملة ترامب أن يلقي الرئيس السابق الكلمة الأخيرة، مما يعني أن بايدن سيتقدم أولا في ختام المناظرة، وسيتم كتم صوت الميكروفونات طوال فترة المناظرة باستثناء المرشح الذي يحين دوره في التحدث.

وبينما لن يسمح بأي أدوات أو ملاحظات مكتوبة مسبقا على المسرح، سيتم منح المرشحين قلما وأوراقا وزجاجة ماء.

وستكون بعض جوانب المناظرة – بما في ذلك غياب جمهور الاستوديو – مختلفة عن المناظرات السابقة.

ولكن، كما كان الحال في الماضي، فإن مديري المناظرة المذيعين جيك تابر ودانا باش “سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان مناقشة متحضرة”.

(د ب ا)