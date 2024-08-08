سياسة | عربي

سي إن إن: حزب الله يستعد لمهاجمة إسرائيل بشكل مستقل عن إيران

8 - أغسطس - 2024

حجم الخط
3

واشنطن:  نقلت لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على المعلومات الاستخباراتية الأربعاء، أن حزب الله اللبناني يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران.

وكانت إسرائيل استهدفت القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في جنوب بيروت الأسبوع الماضي.

وأضاف مصدر أن حزب الله “يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة”.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيران لا تزال تعمل على تحديد كيفية الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بحسب ما قاله مسؤولون لـ (سي إن إن).

وقال المصدر الثاني إن حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران نظرا لقرب لبنان من إسرائيل.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد تنسيق واضح بين حزب الله وإيران في الوقت الحالي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابوالسعيد:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 4:57 ص

    حزب الله بعرف كيف ياقن الدروس للصهاينه النازييين

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 1:47 م

    أين القصاص لدم الشهيد المغدور فؤاد شكر يا عسكر لبنان يا إخوان 😔☝️🚀🐒🚀

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 3:29 م

    قد طال انتظارنا في انتظار مسح عصابة إسرائيل من خريطة فلسطين و إلى أبد الآبدين بإذن رب العالمين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

دعوات في إيران إلى حيازة قنبلة ذرية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية
11 - أكتوبر - 2024
خامنئي يؤم صلاة الجمعة بعد أيام على الهجوم الإيراني على إسرائيل
4 - أكتوبر - 2024
فورين أفيرز: إسرائيل “الواثقة من نفسها” تخوض حروبا على عدة جبهات وكلها لن تؤدي لـ”يوم أفضل”
3 - أكتوبر - 2024
الرئيس الإيراني: إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى- (فيديو)
2 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية