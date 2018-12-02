سي إن إن: محادثات الـ “واتس آب” قد تكون سبب قتله.. هذا ما قاله خاشقجي عن بن سلمان في إحدى رسائله

نيويورك: قالت قناة “سي إن إن إنترناشيونال” الأمريكية، الأحد، إن محادثات عبر تطبيق (واتس آب) قد تكون وراء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، حيث انتقد في بعضها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونشرت القناة نص محادثات عبر تطبيق واتس آب، بين خاشقجي والناشط السعودي عمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.

وأشارت “سي إن إن” إلى فرضية أن تكون محادثات خاشقجي مع عمر بن عبد العزيز، التي انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشدة، إحدى العوامل التي دفعت إلى قتله.

وأوضحت أن خاشقجي كان على تواصل مع الناشط عمر بن عبد العزيز منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مشيرة إلى أنها حصلت من الأخير على أكثر من 400 محادثة (واتس آب)، تتضمن تسجيلات صوتية وصور ومقاطع فيديو.

وأضافت أن عبد العزيز تواصل مع وخاشقجي عبر (واتس آب )حتى أغسطس/ آب 2018، ثم انتقل تواصلهما عبر وسائط أخرى بعد اكتشافه أن هاتفه يتم مراقبته.

ويقول خاشقجي في إحدى مراسلاته عن ولي العهد السعودي: “يحب القوة والقمع”.

” من يركب البحر لا يخشى من الغرق “ رحمك الله يا أبا صلاح ❤️ pic.twitter.com/KcDOKFzgt7 — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) December 2, 2018

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية مقتل خاشقجي.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن “قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان“.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل “شريكًا راسخًا” للسعودية”. (الأناضول)