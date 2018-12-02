سي إن إن: محادثات الـ “واتس آب” قد تكون سبب قتله.. هذا ما قاله خاشقجي عن بن سلمان في إحدى رسائله

منذ 4 ساعات
سي إن إن: محادثات الـ “واتس آب” قد تكون سبب قتله.. هذا ما قاله خاشقجي عن بن سلمان في إحدى رسائله

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نيويورك: قالت قناة “سي إن إن إنترناشيونال” الأمريكية، الأحد، إن محادثات عبر تطبيق (واتس آب) قد تكون وراء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، حيث انتقد في بعضها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونشرت القناة نص محادثات عبر تطبيق واتس آب، بين خاشقجي والناشط السعودي عمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.

وأشارت “سي إن إن” إلى فرضية أن تكون محادثات خاشقجي مع عمر بن عبد العزيز، التي انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشدة، إحدى العوامل التي دفعت إلى قتله.

وأوضحت أن خاشقجي كان على تواصل مع الناشط عمر بن عبد العزيز منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مشيرة إلى أنها حصلت من الأخير على أكثر من 400 محادثة (واتس آب)، تتضمن تسجيلات صوتية وصور ومقاطع فيديو.

وأضافت أن عبد العزيز تواصل مع وخاشقجي عبر (واتس آب )حتى أغسطس/ آب 2018، ثم انتقل تواصلهما عبر وسائط أخرى بعد اكتشافه أن هاتفه يتم مراقبته.

ويقول خاشقجي في إحدى مراسلاته عن ولي العهد السعودي: “يحب القوة والقمع”.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية مقتل خاشقجي.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن “قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان“.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل “شريكًا راسخًا” للسعودية”. (الأناضول)

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التعليقات

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  • Nabil Hashem

    فجأه دخل الجنرال الأمريكي العربي جون أبي زيد (اللبناني المسيحي الماروني الاصل) عالم السياسة ونصب السفير الأمريكي في ألسعودية ، جون أبي زيد خبير في السياسه والعسكرية العربية شهاده ماجستر من الجامعة الأردنية في السبعينات وخريج الكلية العسكرية الأردنية وتدرب مع الجيش الأردني دورة مظليات مع القوات الخاصه . هذا القذر هو الذي دمر العراق وقتل أهله وشردهم ، اليوم هو سفير أمريكا في السعودية 1- الهدف الأول والمهم لأمريكا واضح . الحفاظ على مصالح امريكا فهذا الجنرال قادر على إدارة السعودية بأكملها بجدارة ، الهدف الثاني هو السوأل الأكبر هل الهدف من تعيين ابي زيد تثبيت بن سلمان ووالده أم نزع الملك من ألحكم وخلع أبنه المنشار من سده الحكم ؟ إذا كان الهدف تثبيت حكم بن سلمان ، الجنرال أبي زيد أقدر الناس على تثبيته وأن كان هدف أمريكا تثبيت حكم ال سعود بدون فرع سلمان أبي زيد رجل المهمات الصعبة سينجزها خلال اسابيع ، على بن سلمان إن ينام وعينيه منفتحتين لأن جميع رجال بن سلمان موظفي الأمن الشخصي من بلاك وتر خدموا تحت أمره أبي زيد ولن يرفضوا أمراً يوجه أبي زيد لهم فهو جنرالهم الأحب الذي كانوا يسمونه العربي المجنون بسب قدراته وجرأته وكان قائدهم في المغامرات العسكرية

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