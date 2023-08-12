سي إن إن: “ميتا” تحذف حسابات “قوات الدعم السريع” السودانية من “فيسبوك”

“القدس العربي”: أكدت شركة “ميتا” الشركة الأم لـ”فيسبوك”، في رد لشبكة CNN، الجمعة، أنه تم حذف حسابات “قوات الدعم السريع” السودانية من منصاتها “لانتهاكها سياسة المنظمات والأفراد الخطرة”، وذلك في ظل الصراع المسلح بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”.

تنص سياسة “ميتا” الخاصة بالمنظمات والأفراد الخطرين على أنه “في محاولة لمنع وتعطيل الضرر في العالم الحقيقي، لا نسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يعلنون عن مهمة عنيفة أو يشاركون في أعمال عنف بالتواجد على فيسبوك. نحن نقيم هذه الكيانات بناءً على سلوكهم عبر الإنترنت وخارجه، والأهم من ذلك، ارتباطهم بالعنف”.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل/نيسان عندما حاول الطرفان السيطرة على العاصمة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في يوليو/تموز الماضي، نقلًا عن بيانات من وزارة الصحة، أن أعمال العنف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1105 أشخاص وإصابة 12115 حتى 11 يوليو. وأشار إلى أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير، بحسب CNN.