سي إن إن: واشنطن تتوقع ضربات إيرانية ضد أهداف محددة داخل إسرائيل

إسطنبول: رجحت الولايات المتحدة أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف محددة داخل إسرائيل.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية وآخر مطلع على المعلومات الاستخبارية (لم تسمّهما) قولهما إن “المليشيات الموالية لإيران قد تشارك أيضا في تنفيذ الهجمات، التي من المرجح أن تشن ضد أهداف داخل إسرائيل وفي أنحاء المنطقة”.
وأضاف المصدران، في وقت متأخر من الجمعة، أن “الولايات المتحدة رصدت تحريك إيران لطائرات مسيرة وصواريخ كروز، ما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية”.
وليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها كجزء من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة على أراضيها، حسب المصدر نفسه.
ويترقب العالم رد إيران المحتمل على هجوم إسرائيلي استهدف القسم القنصلي لسفارتها بالعاصمة السورية دمشق، وسط تقارير دولية تفيد بأن الرد “وشيك”.
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.
ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.
(الأناضول)
باقي فقط يحدد الأمريكي الأهداف واسعة القصف
مسرحية هزلية لا تختلف عن المسرحيات السابقة
تعود الأمريكان أن يرموا الطعم للفريسة العربية كما في حالة عراق صدام حسين ،. ولكن الفرس لن يكونوا فريسة سهلة للأمريكان يا إخوان، والأيام بيننا وبين عصابة الأمريكان يا هامان ✌️🇵🇸🤔😎☝️🚀🚀🚀🚀
فصل الخطاب.
إيران = أمريكا .
إيران هي أمريكا وامريكا هي إيران.
اما العراق العظيم الخونه العملاء الجبناء الفاسدين حكام العرب والمسلمين من دمر العراق وسمح للمحتل يدخل بلد العز
لو كان العراق عراقا ما شاهدنا أهلنا في غزة يقتلون.
غباء الصهاينة الأمريكان والبريطان والألمان والغرب العنصري البغيض المتغطرس بلغ حد الجنون 😁😝😎🤔
ستنتصر إيران ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق على حثالة عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الذين يستأسدون على أبناء فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥🚀🔥
وايران قتلت و تقتل ابناء بلدي العراق واليمن وسوريا وووووالخ
كما يقتل أهلنا في غزة الصمود .
كفاكم شعارات. اتمنى ان تذهب لإيران وسوف تشاهد الحقد على العرب والمسلمين.
هؤلاء هم من دمر بمساعدة الغرب بلدي العراق.
عاشت الامه العربيه والاسلاميه الشريفه من الشرفاء فقط
ولتذهب ايران والغرب ومن يساندهم إلى الجحيم بإذن الله تعالى.
الايرانيون ينتظرون موافقة امريكا على الاهداف التي سdتم ضربها. الرد واضح ان الاهداف خارج اسرئيل وممنوع مهاجمة السفارات الاسرائيلية عدا البحرين. نعم يا عربي اتفق معك. الايرانيين يخافون من ردة فعل الاسرائيلين ومن الحرب الان ولكنهم سيحركون وكلاءهم للرد وليس من داخل ايران. الايرانيين يعرفون ان اسرلئيل ترغب المواجهة ولكن ككل انواع المسرحيات
هل اخبرتم أين ومتى وكيف الضربه يا ملالي طهران؟.
كالمعتاد.
اسأل الله ان لا تقع إيران في الفخ….الافضل اتمام برنامج التخصيب النووي لخلق الردع وعدم اعادة خطأ صدام القاتل بالوقوع بفخ ‘الكرامة’
يا جماعة الخير لننتظر وبعدين نحكم.
العربي والفلسطيني بالذات الذي يامل ان تشتبك ايران مع العدو فهذا نابع من الإحباط الشديد من الأنظمة العربية المنبطحة وليس حبا في كسرى ولا لتفضيل الفرس على العرب.
العالم كله ضد الفلسطيني واولهم أنظمة العرب ومع ذلك نحن الفلسطينيون اشد الناس عروبة حيث رسولنا عربي وقرءاننا عربي،فعروبتنا في دمنا ورضعناها منذ الصغر وحملناها وهمومها مع كثرتها في الكبر ونعتز بها على الملاء حتى ونحن في حالة انكسار. نتباهى بعز وكبرياء بعروبتنا امام الأقوام الأخرى من غير العرب ونحن الأجدر من دون كل العرب بحمل لواء العروبة حيث أننا في خط الدفاع الأول والأخير عنها منذ ما يقرب من مئة عام فهذا موضوع جد محسوم وليس لمزايدة في مزاد رخيص.
في النهاية ايران لها مصالحها الخاصة وأطماعها في المنطقة ولكنها في حالة عداء شديد مع اسراءيل ولا يستطيع احد انكار ذلك.
عدو عدوي صديقي.