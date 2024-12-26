سٌمعت في تل أبيب.. إسرائيل تنفذ عمليات نسف “ضخمة” لمبان شمالي غزة

غزة: أفاد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أقدم، مساء الخميس، على تنفيذ عمليات نسف ضخمة لما تبقى من مبان في عدة مناطق شمالي قطاع غزة، فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن أصداء الانفجارات سمعت في تل أبيب ووسط إسرائيل.

وقال شهود عيانإن الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات نسف ضخمة لمبان في مناطق عدة شمالي القطاع، وخاصة في محيط مستشفيي العودة وكمال عدوان.

وبحسب الشهود، فإن عمليات النسف تمت بواسطة “روبوتات” مفخخة تقوم الآليات الإسرائيلية بزرعها بين المباني وسط الأحياء السكنية، وتحدث دمارا هائلا.

من جهتها، أعلنت إدارة مستشفى العودة، في بيان، إصابة مدير المستشفى محمد صالحة، إلى جانب 6 من الطاقم الطبي، جراء تفجير الجيش الإسرائيلي “روبوتات” مفخخة في محيط المستشفى.

وأضافت الإدارة، أن أضرارا كبيرة لحقت في الأقسام والمرافق داخل المستشفى بفعل تلك التفجيرات.

في السياق، قالت القناة 13 العبرية، إن أصداء الانفجارات جراء عمليات النسف شمالي قطاع غزة، سمعت في تل أبيب ومحيطها.

(الأناضول)