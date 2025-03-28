سِيَرُ التمجيد أو البروباغاندا بأثر رجعي!

أتيح لي هذا الشهر أن أشاهد بعض حلقات من مسلسل «محمد رسول الله»، المستوحى من سلسلة عبد الحميد جوده السحار الروائية «محمد رسول الله والذين معه» التي تصور سِيَر الأنبياء ابتداء من إبراهيم عليه السلام. وما أن رأيت أول مشهد حتى هاجني الحنين وشاقتني الذكرى. إذ كنت قد قرأت، وأنا بعدُ فتى، بضعا من الأجزاء العشرين لرواية جوده السحار الضخمة فاستهوتني بتدقيقها التاريخي الموثق وتفصيلها السردي الشيّق واستثارت خيالي أكثر من أي من الروايات التاريخية الأخرى التي قرأتها آنذاك لجرجي زيدان أو كرم ملحم كرم. ولا شك عندي الآن أن روايات جوده السحار التاريخية هي من أفضل وأمتع ما يمكن أن يغذي ثقافة النشء ويحبب إليهم التاريخ الإسلامي.

كما كنت من بين عشرات ملايين العرب الذين شاهدوا المسلسل عند بثه الأصلي أواخر السبعينيات، لما كانت المسلسلات المصرية تسود الشاشات العربية وكان النوع التاريخي منها يتصدر المشهد التلفزي في ليالي رمضان. ولعل المقدمة الغنائية للمسلسل تظل إلى اليوم إحدى أجمل المقدمات وأشهرها، حيث تألقت فيها السيدة ياسمين الخيام، بنت المقرئ الشيخ محمود خليل الحصري، بإنشاد يأخذ بالألباب: «دعوة إبراهيم ونبوءة موسى وبشارة عيسى». كما بقيت من الصور الأثيرة في الذاكرة صورة الشيخ الراوي واضعا يمناه على صدره بوقار وهو يصف ما يجري بين الأنبياء وأقوامهم وصفا مؤثرا يعززه محكم الاقتباس من «أحسن القصص» القرآني. أما هذا الراوي فهو عبد الله غيث الذي كان قد ذاع صيته بفضل أدائه القوي لدور حمزة بن عبد المطلب في فيلم «الرسالة» للمخرج مصطفى العقاد. وإنه لممثل يعزّ اليوم أن تجد من يضاهيه صفاء صوت وفصاحة إلقاء وأصالة أداء.

تطورت صناعة الدراما التلفزية العربية تطورا معتبرا، حيث أخذت تُعرض منذ أعوام أفلام ومسلسلات ضخمة كان أحدثَها، هذا الشهر، مسلسل «معاوية»

لقد أثار مسلسل «محمد رسول الله» عند عرضه الأول إعجاب الجمهور العربي. ولو لم تتح لي فرصة المشاهدة الجديدة هذه، بعد انقضاء أكثر من أربعين سنة، لكنت بقيت أنا أيضا حافظا ذكرى ذلك الإعجاب البريء. إلا أن مشاهدته بعين اليوم، لا بعين الأمس، تكشف أنه مسلسل متواضع إخراجا وإنتاجا وأن معظم مشاهده مصورة داخل الأستوديو (بكاميرا واحدة في بعض الحالات على ما يبدو) فضلا عن أن بعضها يغلب عليه فَرْط التمثيل المانع للتصديق. والسبب البديهي لهذا الضعف الفني هو أن التلفـزيون المصري، والعربي عموما، قد كان في ذلك العهد محدود الإمكانيات التقنية والموارد المالية.

أما اليوم فقد تطورت صناعة الدراما التلفزية العربية تطورا معتبرا، حيث أخذت تُعرض منذ أعوام أفلام ومسلسلات ضخمة كان أحدثَها، هذا الشهر، مسلسل «معاوية» الذي قد يكون الأضخم في التاريخ التلفزي العربي إذا صح ما ذكر من أن تكاليف إنتاجه بلغت مائة مليون دولار. ولا يسع أي مهتم بالثقافة العربية إلا أن يرحب بالاستثمار في إنتاج عروض تلفزية ضخمة تحاول وصل ما انقطع بين الجمهور العريض (الذي قلما يكون لديه حافز، أو فرصة، لقراءة المؤلفات والمراجع التاريخية) وبين تاريخه الديني والسياسي. إذ رغم أن المجتمعات الأوروبية مجتمعات قارئة، فإن القنوات العمومية في بريطانيا وفرنسا مثلا لا تتوقف عن إنتاج مسلسلات ضخمة تعمل على إحياء الذاكرة القومية وإنارة بعض ما غمض من إشكالات التاريخ أو سير الأعلام.

وقد سبق للقنوات العربية أن أنتجت مسلسلات تاريخية حسنة نهض لمهمة كتابة سيناريوهاتها كتّاب ثقات من طراز الأديب وليد سيف. أما مسلسل «رسالة الإمام» الشافعي ومسلسل «معاوية» فإن الجامع بينهما هو ضعف البناء الدرامي مع الإخلال بأصول الأمانة التاريخية، بل والمضي إلى حد تزييف الوقائع. وقد كان واضحا منذ البدء أن مسلسل «معاوية» لا يعرض سيرة تاريخية (بيوغرافيا) بل إنه يحاول ترويج سيرة تبجيلية أو تمجيدية (هاجيوغرافيا) تنسب إلى الشخصية من الفضائل ما ليس فيها. ولكن الجمهور في عمومه يعرف بأي الأساليب غَلَب الداهيةُ وبأي الألاعيب أفسد الحكم فحوّله من خلافة راشدة إلى مُلك قيصري وراثي عضوض: لقد كان معاوية، كما وصفه الإمام علي، «يغدر ويفجر، ولولا كراهَة الغدر لكنتُ من أدهى الناس!».

ويبقى أن طامّة «الفتنة الكبرى»، التي ما كانت لتقع أصلا لولا غَدَرات معاوية، إنما تكتنفها حساسية دائمة ناجمة عن أن المسلمين لا يزالون إلى اليوم يشعرون بهزاتها الارتدادية سواء في شكل معارك طاحنة أم حروب باردة.

كاتب تونسي