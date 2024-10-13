شائعات عن مقتل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في هجوم لحزب الله تثير الذعر في تل أبيب- (تدوينات) 

تل أبيب: انتشرت شائعات حول مقتل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب هجوم طائرة بدون طيار لحزب الله الذي ضرب إسرائيل بالقرب من منطقة بنيامينا مساء الأحد.

وبدأت التقارير بشأن هاليفي تنتشر بسرعة بعد الهجوم الذي خلف أكثر من 60 جريحا، وفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست”.

وبحسب ما ورد، بدأت “تقارير اغتيال هاليفي” في الانتشار على منصة إكس بعد وقت قصير من الهجوم، حيث بدأت حسابات إكس ذات المتابعين الواسعين في مشاركة نظرياتها بشأن وفاة هاليفي.

ونشرت الدكتورة أناستازيا ماريا لوبيس، وهي شخصية جرى التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي ولديها أكثر من مليون متابع، أنه تم تأكيد وفاة هاليفي.

وكتبت لوبيس مع صورة لهاليفي: “التقارير الأولية تؤكد اغتيال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي”.

BREAKING🚨 Initial reports confirm the assassination of Israeli Army Chief of Staff, Herzi Halevi. pic.twitter.com/le7xTvtlXZ — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 13, 2024

ونشر المعلق الأمريكي جاكسون هينكل على موقع إكس أن هاليفي اغتيل، وفقا لتقارير غير مؤكدة.

وأضاف هينكل الذي يتابعه أكثر من مليوني متابع على منصة إكس، أن اغتيال رئيس الأركان تم من خلال استخدام “طائرات بدون طيار متطورة”.

بالإضافة إلى ذلك، نشر الحساب الذي تم التحقق منه SilencedSirs صورة لرسم أظهر كبار قادة الجيش الإسرائيلي والحكومة مع علامة X حمراء كبيرة على وجه هاليفي، تظهر تحت كلمة “تم القضاء عليه”.

إلى ذلك، شارك الباحث والصحافي سليمان أحمد، الذي يتابعه أكثر من نصف مليون متابع، الأخبار غير الدقيقة حول مقتل هاليفي، ونسب الفضل إلى “تقارير غير مؤكدة”.

BREAKING: HERZI HALEVI ISRAELI CHEIF OF STAFF HAS BEEN ASSASSINATED pic.twitter.com/cn2NDWsCKt — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) October 13, 2024

(وكالات)