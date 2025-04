شائعات عن مقتل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في هجوم لحزب الله تثير الذعر في تل أبيب- (تدوينات) 

تل أبيب: انتشرت شائعات حول مقتل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب هجوم طائرة بدون طيار لحزب الله الذي ضرب إسرائيل بالقرب من منطقة بنيامينا مساء الأحد.

وبدأت التقارير بشأن هاليفي تنتشر بسرعة بعد الهجوم الذي خلف أكثر من 60 جريحا، وفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست”.

وبحسب ما ورد، بدأت “تقارير اغتيال هاليفي” في الانتشار على منصة إكس بعد وقت قصير من الهجوم، حيث بدأت حسابات إكس ذات المتابعين الواسعين في مشاركة نظرياتها بشأن وفاة هاليفي.

ونشرت الدكتورة أناستازيا ماريا لوبيس، وهي شخصية جرى التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي ولديها أكثر من مليون متابع، أنه تم تأكيد وفاة هاليفي.

وكتبت لوبيس مع صورة لهاليفي: “التقارير الأولية تؤكد اغتيال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي”.

— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 13, 2024