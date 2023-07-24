شابة أمريكية ممنوعة من مغادرة الإمارات بسبب “الصراخ”- (تدوينة)

واشنطن- “القدس العربي”: لم تتمكن الشابة الأمريكية والشخصية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تييرا ألين، من مغادرة الإمارات العربية بعد اتهامها بانتهاك قانون غامض يجرم “السلوك العدواني”، وفقاً لصحف أمريكية.

وبحسب ما ورد، ألين ممنوعة الآن من مغادرة الإمارات العربية المتحدة بعد أن رفع رجل دعوى قضائية ضدها بتهمة “الصراخ” ، وقد تكون في الواقع ضحية لعملية احتيال معقدة.

وبدأت القصة، التي وصلت إلى مكاتب العديد من المشرعين الأمريكيين في الكونغرس، عندما حدثت مشاحنة بين ألين، ومكتب لتأجير السيارات حول أسعار الخدمة.

وقالت تينا باكستر، والدة إلين، إن شركة تأجير السيارات كانت تطالب بمبالغ كبيرة لإعادة جواز سفر ابنتها وهاتفها في عملية احتيال معروفة.

وأخبرت ألين والدتها أنها كانت مقيدة لفترة وجيزة عندما وصلت الشرطة المحلية إلى مكان الحادث، وفي غضون ذلك، تم سحب السيارة إلى شركة تأجير السيارات مع متعلقاتها الشخصية – بما في ذلك هاتفها ومحفظتها وجواز سفرها.

ثم أطلق سراحها، وطلبت منها الشرطة الذهاب إلى شركة السيارات للحصول على متعلقاتها.

وعندما ذهبت إلى شركة التأجير – التي نصحت القنصلية الأمريكية في دبي الأسرة بعدم نشر اسمها – للحصول على أغراضها ، طالب موظفوها بآلاف الدولارات في المقابل، وتلا ذلك جدال، وتقول ألين إن الموظفين حثوها على الصراخ.

وأبلغ موظف في شركة تأجير السيارات أن ألين، المعروفة على “فيسبوك” باسم “ساسي تراكر”، انتهكت قانونًا واسع التعريف في الإمارات العربية المتحدة يجرم بعض الأشياء مثل السب والفظاظة والإيماءات المهينة.

وقالت باكستر إن ابنتها مستهدفة لأنها مواطنة أمريكية.