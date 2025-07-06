شابة فلسطينية تروي تفاصيل “مروعة للغاية” عن الانتهاكات التي تعرّضت لها في مركز احتجاز تابع للهجرة الأمريكية- (فيديوهات) 

تكساس- “القدس العربي”: كشفت شابة فلسطينية من ولاية تكساس، أُفرج عنها هذا الأسبوع من مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، عن تعرّضها لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يقارب خمسة أشهر من الاحتجاز، شملت تقييدها بالأصفاد لفترات طويلة، وحرمانها من الطعام والماء.

Ward Sakeik, a 22-year-old stateless Palestinian newlywed, was released late Tuesday from the Prairieland Detention Center in Texas after enduring nearly five months in US Immigration and Customs Enforcement (ICE) custody. pic.twitter.com/OARvh5iLY9 — World Socialist Web Site (@WSWS_Updates) July 4, 2025

وُلدت ورد سكيك، البالغة من العمر 22 عامًا، في السعودية لأبوين فلسطينيين من قطاع غزة. وبما أن المملكة لا تمنح الجنسية تلقائيًا لأبناء الأجانب المولودين على أراضيها، فقد كانت سكيك رسميًا عديمة الجنسية حين هاجرت أسرتها بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة عندما كانت في الثامنة من عمرها.

ولاحقًا، تقدّم والداها بطلب لجوء سياسي في الولايات المتحدة، لكن طلبهما رُفض، ورغم ذلك سُمح لهما بالبقاء في البلاد بشكل قانوني مع الخضوع لمتابعات روتينية مع سلطات الهجرة.

أنهت سكيك دراستها الثانوية والجامعية في جامعة تكساس بمدينة أرلينغتون، وأسست عملًا في تصوير حفلات الزفاف، وتزوجت من مواطن أمريكي، وبدأت إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد). إلا أنه عقب عودتها من رحلة شهر العسل في جزر العذراء الأمريكية ، تم توقيفها من قبل سلطات الجمارك بسبب عبورها أجواءً دولية، وهو ما اعتبره مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي مخالفة لسياسات الهجرة، وفقاً للعديد من المنصات التقدمية الأمريكية، ومن بينها “كومن دريمز” و” سوشيال نيت ورك”

“I was moved around like cattle.” Ward Sakeik, US college graduate and homeowner, speaks out following 140 days in ICE hellhole pic.twitter.com/bNTgs7362h — World Socialist Web Site (@WSWS_Updates) July 5, 2025

وفي مؤتمر صحافي عقب الإفراج عنها، قالت سكيك: “بعد ساعات فقط من عودتنا من شهر العسل، أُلبستُ بدلة رمادية وقُيّدت بالأصفاد. كنت مكبّلة لمدة 16 ساعة على متن حافلة دون طعام أو ماء. نُقلنا مثل الماشية، وكانت الحكومة الأمريكية تحاول ترحيلي إلى مكان لا أعرف عنه شيئًا.”

وتابعت: “لم نحصل على ماء أو طعام، وكان السائق يأكل من مطعم ‘تشيك-فيل-أي’ بينما كنا نتوسل للحصول على الماء ونطرق الباب طلبًا للطعام، لكنه كان يرفع صوت الراديو ويتجاهلنا.”

كما أشارت إلى الظروف غير الصحية في مركز احتجاز “بريريلاند” في مدينة ألفارادو بولاية تكساس، حيث أدى تدهور النظافة إلى انتشار أمراض بين المحتجزين. وأضافت: “دورات المياه كانت مقززة للغاية، والأسِرّة مغطاة بالصدأ، ولا تُصان بشكل مناسب، والحشرات من صراصير وجراد وعناكب تملأ المكان، والفتيات كنّ يتعرضن للدغ باستمرار.”

وفي مقابلة على قناة CNN، قالت سكيك: “لا أتمنى لأحد أن يمرّ بما مررت به. لقد كانت تجربة قاسية، مروعة، وصعبة جدًا جدًا.”

من جهته، قال محاميها إريك لي للقناة إن بعض مسؤولي الهجرة وصفوا روايتها بأنها “قصة حزينة” لا أكثر. وتساءل: “ما نطلبه من الشعب الأمريكي هو: من ستصدقون؟ أعينكم التي ترى، أم تصريحات من يرتكبون هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية؟”.

وأكدت سكيك أنها تعتزم الآن الدفاع عن النساء والفتيات المحتجزات في مراكز ICE، وقالت: “أريد أن يعرف العالم أن النساء اللواتي يأتين إلى هنا يأتين بحثًا عن حياة أفضل، لكنهنّ يُجرّمن بسبب ذلك. يُجردن من حقوقهن ويُعاملن بوحشية وكأنهن أقل شأنًا، فقط لأنهن أردن مستقبلًا أفضل.”