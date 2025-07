شابة فلسطينية تروي تفاصيل “مروعة للغاية” عن الانتهاكات التي تعرّضت لها في مركز احتجاز تابع للهجرة الأمريكية- (فيديوهات) 

تكساس- “القدس العربي”: كشفت شابة فلسطينية من ولاية تكساس، أُفرج عنها هذا الأسبوع من مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، عن تعرّضها لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يقارب خمسة أشهر من الاحتجاز، شملت تقييدها بالأصفاد لفترات طويلة، وحرمانها من الطعام والماء.

Ward Sakeik, a 22-year-old stateless Palestinian newlywed, was released late Tuesday from the Prairieland Detention Center in Texas after enduring nearly five months in US Immigration and Customs Enforcement (ICE) custody. pic.twitter.com/OARvh5iLY9

— World Socialist Web Site (@WSWS_Updates) July 4, 2025