شابيرو: اقتراح ترامب بشأن غزة “غير محترم للغاية” و”غير جاد” و”إهانة للشعب الفلسطيني”

بنسلفانيا- “القدس العربي”: قال حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو (ديمقراطي) إن مقترح الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة “غير محترم للغاية” و”غير جاد”.

وأضاف شابيرو: “اعتقدت أنه اقتراح غير جاد. اعتقدت أنه اقتراح إذا نفذه بالفعل بالطريقة التي قال إنه سيفعلها، فإنه ينتهك القانون الدولي”.

وتابع: “اعتقدت أن هذا الأمر يمثل إهانة كبيرة للشعب الفلسطيني”.

وفي الأسبوع الماضي، طرح ترامب فكرة سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب “أعتقد أنكم ستحولون ذلك إلى مكان دولي لا يصدق… لا أريد أن أكون لطيفا، ولا أريد أن أكون رجلا حكيما، لكن ريفييرا الشرق الأوسط… يمكن أن تكون رائعة للغاية”.

وقال ترامب في وقت سابق إن الفلسطينيين في غزة يمكن نقلهم وتوطينهم في مكان آخر، ويجب ألا يرغبوا في العودة إلى القطاع.

وقال شابيرو :”أنا شخص يؤمن بضرورة وجود حل الدولتين”، “أريد أن يكون للفلسطينيين دولة يمكنهم أن يسموها خاصة بهم، وأريد لهم أن يعيشوا بسلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. أعتقد أن ما فعله دونالد ترامب جعل ذلك أكثر صعوبة، ومرة أخرى، اعتقدت أنه غير جاد وغير مفيد حقًا”.

وبعد أيام قليلة من تصريحاته في المؤتمر الصحافي، عاد ترامب إلى موضوع غزة على منصته Truth Social.

وقال ترامب “إن إسرائيل سوف تسلم قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال. وسوف يتم إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات أكثر أمانا وجمالا، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة”.

وأضاف الرئيس “إنهم سوف يحصلون على فرصة حقيقية لكي يكونوا سعداء وآمنين وأحرارا. وسوف تبدأ الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرق التطوير الرائعة من مختلف أنحاء العالم، ببطء وحذر في بناء ما سيصبح واحدا من أعظم وأروع التطورات من نوعه على وجه الأرض”.