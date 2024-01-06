شاب توغولي يبث مباراة المنتخب الجزائري متحديا قرار بلماضي “المستغرب”.. ويستقطب أكثر من 300 ألف مشاهدة- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

أفسد شاب توغولي قرار مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، حجب المباراة الودية التي جمعت الخضر بالمنتخب التوغولي، تحضيرا لمنافسات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق بعد أيام.

وبثّ الشاب التوغولي المباراة كاملة في لايف على فيسبوك، مستقطبا نحو 300 ألف مشاهد جزائري شاهدوا معه المقابلة، وتفاعلوا مع صفحته بالإعجاب والتعليقات والمشاركات.

وكان قبل ذلك التلفزيون الجزائري، قد ذكر في صفحته على فيسبوك أن المباراة الودية بين المنتخب الوطني ضد نظيره التوغولي “لن تبث على أي قناة بطلب من المدرب جمال بلماضي حفاظا على خطته التكتيكية”.

ولاقى هذا القرار امتعاضا من أنصار المنتخب حيث رآه البعض مبالغا فيه من المدرب جمال بلماضي، كون المباراة تلعب بحضور الجمهور ويمكن للمنتخبات المنافسة متابعتها دون إشكال.

واللافت أن طريقة تصوير الشاب التوغولي رغم أنها بالهاتف كانت جيدة وسمحت بتتبع أداء اللاعبين ومشاهدة الأهداف الثلاثة التي وقعها أشبال بلماضي في مرمى منتخب التوغو الذي لن يشارك في كأس الأمم الأفريقية.

ونال هذا الشاب الكثير من الإعجاب والشكر لأنه أتاح للجزائريين مشاهدة المباراة والاطمئنان على فريقهم الذي يستعد للمنافسة على الأدوار الأولى في البطولة.

وفي نهاية المباراة، بدا جمال بلماضي، في ندوته الصحفية سعيدا بأداء منتخبه، مبديا رضاه التام عن المردود الذي قدمه لاعبوه في مباراتهم الإعدادية الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وأشار الناخب الجزائري إلى أن “الأجواء في المباراة كانت حارة ورطبة، وما أدهشني كثيرا هو تغير المناخ، وهو ما كنت أبحث عنه”. وجاء اختيار التوغو لإقامة التربص لتشابه المناخ بينها وبين كوت ديفوار التي ستحتضن المنافسة.

وتابع بلماضي: “لقد قمنا بعمل جيد خلال معسكرنا الأول في الجزائر، وأنا متأكد أن الأجواء في التوغو تساعدنا كثيرا للتحضير للكان، خصوصا أننا نسعى للتعود على الأجواء الإفريقية”.

وينتظر أن يجري المنتخب الجزائري أولى مبارياته مع منتخب أنغولا يوم 15 كانون الثاني/ يناير الجاري في ملعب بواكي، علما أن المجموعة تضم أيضا بوركينافاسو وموريتانيا.