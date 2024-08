شاب سوري سلّم نفسه للشرطة الألمانية وأقرّ بتنفيذ عملية الطعن في زولينغن

زولينغن: أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، أن شاباً سورياً في السادسة والعشرين من العمر سلّم نفسه للسلطات واعترف بتنفيذه عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن بغرب البلاد، وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص، بينما ستتولى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التحقيق في الهجوم الذي تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأدى الهجوم خلال مهرجان محلي، الجمعة، في المدينة الواقعة بغرب ألمانيا، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية.

وقالت شرطة دوسلدورف إن شاباً سورياً عمره 26 عاماً “سلّم نفسه لسلطات التحقيق، وأعلن مسؤوليته عن الهجوم”.

وكانت قوات أمنية خاصة قد دهمت مركز إيواء لطالبي لجوء في زولينغن، واعتقلت شخصاً. ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن هويته ودوره في الاعتداء.

ويقع المركز في وسط زولينغن، وهو غير بعيد عن الساحة حيث نفّذ الهجوم.

وأتى ذلك بعدما أعلنت الشرطة، السبت، اعتقال فتى يبلغ 15 عاماً للاشتباه في “عدم الإبلاغ” عن عمل إجرامي.

وقال المدعي العام في دوسلدورف أركوس كاسبرز إن شهوداً أفادوا بأن المراهق ناقش الهجوم قبل حدوثه مع رجل قد يكون هو المشتبه به الرئيسي.

وأشارت السلطات، الأحد، إلى أن نيابة مكافحة الإرهاب ستتولى الملف.

At least nine people were killed in Solingen when an unknown person attacked passers-by with a knife during the celebration of the city’s 650th anniversary. pic.twitter.com/TotfVXtj52

وقالت متحدثة باسم النيابة الفدرالية في كارلسروه (جنوب غرب) لوكالة فرانس برس إن النيابة العامة فتحت تحقيقاً بتهمة “الانضمام لمنظمة إرهابية”.

وقتل في الهجوم، خلال مهرجان حضره الآلاف، رجلان يبلغان 56 و67 عاماً، وامرأة تبلغ 56 عاماً، وأصيب ثمانية، جروح أربعة منهم بالغة، وفق السلطات التي تؤكد حيازتها شريط فيديو للاعتداء.

وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وقال، في بيان نشرته وكالة “أعماق” التابعة له، السبت، إن “منفّذ الهجوم على تجمّع النصارى بمدينة زولينغن بألمانيا أمس، جندي من الدولة الإسلامية، ونفّذه انتقاماً للمسلمين في فلسطين، وكل مكان”.

وخلال تفقدها موقع الهجوم، السبت، دعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى “الحفاظ على وحدة البلاد” مندّدة بـ “من يريدون تأجيج الكراهية”، ومشدّدة على وجوب تجنّب أي انقسام.

وألقى حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف باللوم خصوصاً على أوجه قصور مفترضة في السياسة الأمنية على المستويين الإقليمي والفيدرالي.

ISIS has claimed responsibility for a knife attack in Solingen, Germany that killed three people and wounded eight others, according to the group’s Amaq news site.

In a statement on Saturday, the group said the perpetrator targeted Christians and was a “soldier of the Islamic… https://t.co/iBesqr06M4 pic.twitter.com/ulzpcj9mee

