منوعات | أبيض و أسود

شاب هولندي يطعن والده بسكين المطبخ في إيطاليا

منذ 21 دقيقة

أرشيف

حجم الخط
0

روما: تمشط الشرطة الإيطالية اليوم الخميس منطقة غابات شمالي البلاد بحثا عن شاب هولندي 21/ عاما/ تتردد مزاعم بأنه قتل والده وصديقا للعائلة.

ووفقا لتقارير إعلامية إيطالية، طعن الرجل والده بسكين مطبخ بعد ظهر أمس الأربعاء. وهاجم رجلا آخر بنفس السلاح، توفي لاحقا متأثرا بجروحه البالغة. ويزعم أنه فر بعد وقت قصير من مسرح الجريمة إلى منطقة غابات قريبة في بلدة كونيو بمنطقة بيدمونت.

وذكرت صحيفة “لا ستامبا” أن الشاب ووالده كانا يقضيان إجازة شمالي إيطاليا وكانا يقيمان لدى صديق للعائلة بقرية مونتالدو موندوفي.

وتردد أن خلافا نشب بين الأب ونجله أمس الأربعاء، وعند ذلك هاجم والده وقتله. وطعن الشاب الرجل الآخر مالك المنزل بالقرية لدى محاولته إيقافه. ونقلت عدة وسائل إعلامية عن السلطات أن الشاب يعاني من مشكلات عقلية.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ميديابارت: الهوس بالهجرة يعمي الاتحاد الأوروبي ويجعله يغضّ الطرف عن العنف ضد المهاجرين في تونس
16 - أغسطس - 2023
ماسك يؤكد أن “المبارزة” الموعودة مع زاكربرغ ستحصل في إيطاليا
11 - أغسطس - 2023
مقتل 41 شخصاً في غرق سفينة مهاجرين انطلقت من تونس- (فيديو)
9 - أغسطس - 2023
338 مليون دولار منحة أوروبية لدعم الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس
9 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية