“شات جي.بي.تي” شهد أول تراجع في الإقبال العالمي منذ إطلاقه

واشنطن: أفادت شركة (سيميلار ويب) للتحليلات بأن (شات جي.بي.تي)، وهو روبوت دردشة واسع الانتشار أُطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني، شهد تراجعا في الإقبال الشهري على الموقع الإلكتروني الخاص به لأول مرة على الإطلاق في يونيو/ حزيران.

وأظهرت بيانات (سيميلار ويب) أن الإقبال العالمي على زيارة نسخة الحاسوب ونسخة الهاتف المحمول من الموقع تراجع 9.7 بالمئة في يونيو/ حزيران مقارنة بمايو/ أيار، وتقلصت أيضا المدة الزمنية التي يمضيها الزوار في تصفح الموقع 8.5 بالمئة.

ولم ترد شركة (أوبن إيه.آي) المطورة لبرنامج الدردشة الآلية على طلب للتعليق.

وأحدث (شات جي.بي.تي) حالة من الإقبال الجارف على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءا من الكتابة التقليدية وحتى كتابة رموز التشفير، وسجل ما وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير/ كانون الثاني بعد شهرين فقط من إطلاقه.

أسرع التطبيقات نموا

شات جي.بي.تي هو أسرع التطبيقات المطروحة للمستخدمين نموا على الإطلاق، ويفخر بوصوله إلى 1.5 مليار زيارة شهريا، وهو واحد من أبرز 20 موقعا إلكترونيا في العالم.

فزيارات (شات جي.بي.تي)، على سبيل المثال، تخطت بكثير زيارات محرك البحث (بينغ) الذي تديره شركة (مايكروسوفت) الداعمة لشركة (أوبن إيه.آي) والتي تستخدم تقنياتها.

وجرى إطلاق عدة تطبيقات منافسة لتطبيق (شات جي.بي.تي) في الشهور القليلة الماضية، منها روبوت الدردشة (بارد) المملوك لغوغل. ويقدم أيضا محرك البحث (بينغ) التابع لشركة (مايكروسوفت) روبوت دردشة مجانيا من تطوير (أوبن إيه.آي).

وقالت سارة هندليان باولر رئيس قسم بحوث التكنولوجيا في الأمريكتين لدى شركة (ماكواري) “أعتقد أن ثمة مصاعب متزايدة عند الوصول إلى 100 مليون مستخدم من الصفر بتلك السرعة. ستتمخض البنية التحتية شديدة الثقل عن دقة أقل. إنه خليط من الحاجة إلى تغيير ما تدرب عليه النموذج والحاجة إلى التعامل مع التبعات المحتملة للوائح التنظيمية”.

عوامل محتملة للتراجع

طرحت (أوبن إيه.آي) أيضا في مايو أيار تطبيق (شات جي.بي.تي) على نظام تشغيل (آي.أو.إس) التابع لأبل، والذي قد يسحب بعض الزوار من الموقع الإلكتروني. ويربط البعض أيضا التغير في أعداد المستخدمين بعطلة الصيف في المدارس، إذ إن طلابا أقل سيبحثون عن مساعدة في واجباتهم المنزلية.

وتجاوز عدد مرات تحميل روبوت الدردشة على نظام (آي.أو.إس) 17 مليون مرة على مستوى العالم حتى الرابع من يوليو/ تموز، بحسب منصة داتا إيه.آي.

وقالت شركة التحليلات إن عدد مرات التنزيل بلغ ذروته في 31 مايو/ أيار ولا يزال روبوت الدردشة يحظى بإقبال كبير في الولايات المتحدة بعدد مرات تحميل بلغ 530 ألفا أسبوعيا في المتوسط في أول ستة أسابيع لطرحه.

وربما يسهم التباطؤ الحديث في النمو في المساعدة في السيطرة على تكاليف تشغيل (شات جي.بي.تي) الذي يتطلب موارد حوسبة هائلة لإجابة الاستفسارات. ووصف سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة (أوبن إيه.آي) تكاليف تشغيل الخدمات بأنها “بالغة الضخامة”.

وتطبيق (شات جي.بي.تي) مجاني الاستخدام، لكنه يوفر أيضا اشتراكا مميزا يمكن للمستخدمين فيه دفع 20 دولارا شهريا للتمتع بخدمات النموذج الأكثر تطورا، وهو (جي.بي.تي-4). وسجل أكثر من نصف مليون شخص للحصول على الاشتراك في الولايات المتحدة، بحسب تقديرات من موقع (يب إت داتا).

وتوقعت (أوبن إيه.آي) تحصيل عوائد قيمتها 200 مليون دولار هذا العام. وبالإضافة إلى (شات جي.بي.تي)، تجني الشركة المال من خلال بيع حق الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عبر واجهة برمجة تطبيقات للمطورين والشركات بشكل مباشر ومن خلال شراكة مع (مايكروسوفت) التي استثمرت أكثر من عشرة مليارات دولار في الشركة الناشئة.

(رويترز)