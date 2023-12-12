شاحنات المساعدات تخضع للتفتيش في معبر “كرم أبو سالم” للمرة الأولى منذ العدوان على قطاع غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

للمرة الأولى منذ بدء العدوان على قطاع غزة، استقبل معبر كرم أبو سالم اليوم الثلاثاء، عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية للخضوع للتفتيش من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

وكانت رحلة المساعدات طوال الأسابيع الماضية، تتضمن إرسال شاحنات المساعدات إلى معبر العوجة للخضوع للتفتيش قبل عودتها إلى معبر رفح للمرور إلى القطاع المحاصر.

وقالت مصادر لـ”القدس العربي”، إن الاتفاق بين مصر وسلطة الاحتلال على إعادة تشغيل معبر كرم أبو سالم بعد فترة توقف دامت لشهرين، جاء خلال زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي إلى القاهرة الأسبوع الماضي، لبحث زيادة كمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وستخضع الشاحنات التي تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم للتفتيش قبل عودتها إلى معبر رفح للدخول إلى القطاع.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن الهلال الأحمر أرسل دفعة من المساعدات بواقع 200 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

وأضاف: “إعادة تشغيل معبر كرم أبو سالم ستسهل إدخال الشاحنات إلى غزة بشكل أسرع وبعدد أكبر لاحقا، لافتا إلى إرسال جزء من هذه الدفعة إلى معبر العوجا الإسرائيلي حيث يعمل المعبران بالتوازي لإنهاء إجراءات إرسال الشاحنات إلى غزة، وأن المساعدات تشمل أدوية ومستلزمات طبية وأغذية والمياه المعدنية وحليب الأطفال ومعدات طبية”.

وأضاف زايد أن مطار العريش الدولي يستعد لنقل أعداد من الجرحى الفلسطينيين ومرضى السرطان للعلاج في دولة الإمارات.

وبيّن زايد، أن مطار العريش الدولي استقبل منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 290 طائرة مساعدات من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، حملت أكثر من 8 آلاف طن من المساعدات الطبية والغذائية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف، ونعمل على إدخالها لقطاع غزة يوميا عبر المعابر”.

ووصل مصر عبر معبر رفح اليوم، 9 مصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، فضلا عن 300 من مزدوجي الجنسية.