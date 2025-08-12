شاحنات مساعدات مصرية تنطلق إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

العريش: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، فتح معبر كرم أبو سالم لاستقبال شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من معبر رفح البري على الجانب المصري، فيما واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح وإرسال المساعدات إلى كرم أبو سالم ضمن القافلة رقم 13 المخصصة لقطاع غزة، حسبما أفاد مصدر أمني مصري مسؤول من معبر رفح.

وشمل الفوج الأول من القافلة 25 شاحنة مساعدات إنسانية جرى تجهيزها بواسطة الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، تمهيدا لدخولها إلى غزة بعد خضوعها لإجراءات التفتيش الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم.

ويأتي ذلك ضمن الآلية الجديدة المتفق عليها بين مصر وإسرائيل وبرعاية أمريكية، والتي تقضي بإرسال المساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح إلى كرم أبو سالم للتفتيش، ثم نقلها إلى غزة عبر معبري كرم أبو سالم وزكيم.

وأوضح مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أنه تم تجهيز 300 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية وغذائية وإغاثية وخيام، استعدادا لدخولها غزة خلال اليوم الثلاثاء، بعد استكمال إجراءات التفتيش وتفريغ الحمولة في المعبر وإعادة تحميلها على شاحنات جديدة.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي الشاحنات التي أرسلت إلى غزة خلال الأسابيع الماضية بلغ 2600 شاحنة مساعدات، دخلت عبر 12 دفعة سابقة خلال الأسبوعين الماضيين.

(د ب أ)