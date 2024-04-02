شاحنة تدهس طلابا وتردي 6 منهم في جنوب العراق- (فيديو)

البصرة- العراق: قُتل ستة طلاب على الأقل وجرح 14 آخرون الثلاثاء بعدما دهستهم شاحنة لدى خروجهم من المدرسة في محافظة البصرة في جنوب العراق، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري “شرطة محافظة البصرة تلقي القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب المدارس مما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات مختلفة” في منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة.

ولفت إلى أنه وفق “الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة”.

في العام 2022 قضى أكثر من 4900 شخص بحوادث سير في العراق، أي ما معدّله 13 حالة وفاة في اليوم، وفق بيانات وزارة الصحة.

على الرغم من اختزانه احتياطيات نفطية هائلة، يعاني العراق من تداعي بناه التحتية لا سيما الطرق والجسور، من جراء النزاع والإهمال والفساد المستشري.

وغالبا ما تحمّل السلطات مسؤولية حوادث السير لتجاهل السائقين الحد الأقصى للسرعة واستخدامهم هواتفهم المحمولة خلال القيادة وأيضا استهلاك المخدرات والكحول.

(أ ف ب)