أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية الحرب- (فيديو)

رفح: قالت وسائل إعلام مصرية ومصدران أمنيان اليوم الأربعاء إن شاحنة محملة بالوقود بدأت العبور من مصر إلى قطاع غزة المحاصر من خلال معبر رفح الحدودي.

وذكر شهود أن شاحنتين أخريين تنتظران العبور بعد الشاحنة الأولى.

وأكد مصدر مصري أن الشحنة “مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود”.

وكانت هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية (كوغات) أعلنت في وقت سابق أن “شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح سيتم تزويدها بالوقود عند معبر رفح بناء على طلب الولايات المتحدة”.

(وكالات)