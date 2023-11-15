سياسة | عربي | فلسطين

أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية الحرب- (فيديو)

15 - نوفمبر - 2023

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رفح: قالت وسائل إعلام مصرية ومصدران أمنيان اليوم الأربعاء إن شاحنة محملة بالوقود بدأت العبور من مصر إلى قطاع غزة المحاصر من خلال معبر رفح الحدودي.

وذكر شهود أن شاحنتين أخريين تنتظران العبور بعد الشاحنة الأولى.

وأكد مصدر مصري أن الشحنة “مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود”.

وكانت هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية (كوغات) أعلنت في وقت سابق أن “شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح سيتم تزويدها بالوقود عند معبر رفح بناء على طلب الولايات المتحدة”.

(وكالات)

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  1. يقول إبن آكسيل:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 10:08 ص

    الصهاينة ” أعطوا الضوء الأخضر لمصر ” ….؟ يا إلاهي ……ما هذا العالم …..؟؟؟؟؟

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  2. يقول عاشق الأقصى:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 12:23 م

    بسم الله الرحمن الرحيم. الحكام العرب يظنون أن سلامتهم بعدم التدخل العسكري للدفاع عن غزة والله ان نهايتكم بسبب عدم نصرة غزة وقد تكون نهايتكم قريبة إن شاء الله قريبة جدا.

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