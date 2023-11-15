أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية الحرب- (فيديو)

رفح: قالت وسائل إعلام مصرية ومصدران أمنيان اليوم الأربعاء إن شاحنة محملة بالوقود بدأت العبور من مصر إلى قطاع غزة المحاصر من خلال معبر رفح الحدودي.
وذكر شهود أن شاحنتين أخريين تنتظران العبور بعد الشاحنة الأولى.
وأكد مصدر مصري أن الشحنة “مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود”.
وكانت هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية (كوغات) أعلنت في وقت سابق أن “شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح سيتم تزويدها بالوقود عند معبر رفح بناء على طلب الولايات المتحدة”.
لحظة دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة#القاهرة_الإخبارية #من_غزة_هنا_القاهرة #تضامنا_مع_فلسطين #فلسطين #آية_لطفي pic.twitter.com/L2TgCYHgEV
— القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 15, 2023
(وكالات)
الصهاينة ” أعطوا الضوء الأخضر لمصر ” ….؟ يا إلاهي ……ما هذا العالم …..؟؟؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحكام العرب يظنون أن سلامتهم بعدم التدخل العسكري للدفاع عن غزة والله ان نهايتكم بسبب عدم نصرة غزة وقد تكون نهايتكم قريبة إن شاء الله قريبة جدا.