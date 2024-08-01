شارع إسماعيل هنية بجانب صدام حسين في الكرك الأردنية: “عرس شهيد” بمقر الإخوان و”قهوة” على روح أبو العبد”- (تدوينة)

عمان- “القدس العربي”:

قد يحمل قريبا شارع رئيسي في مدينة الكرك جنوبي الأردن اسم “الشهيد إسماعيل هنية” بالقرب من شارع آخر يحمل اسم “الشهيد صدام حسين”.

قررت بلدية الكرك إطلاق اسم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على شارع رئيسي في المدينة ضمن صلاحياتها وقد لا توافق سلطات الوزارة المختصة على هذه التسمية التي تعكس “تفاعلات مثيرة جدا” في الشارع الأردني مع المقاومة وغزة وحركة حماس بعد عملية اغتيال “الشهيد أبو العبد” كما تلقبه تعليقات وأدبيات الأردنيين.

لا مثيلَ للكركِ أبدا ، مهما بحثنا 🤍 قرر مجلس بلدية الكرك الكبرى إطلاق اسم الشهيد إسماعيل هنية على احد الشوارع الرئيسية في محافظة الكرك تخليداً لذكراه ، و تاكيداً للتاخي بين الشعبين الأردني و الفلسطيني وتقديرا لـ صمودهم في وجه العدو 🇵🇸🇯🇴 pic.twitter.com/8noyBcfuaz — Osama Dmour (@OsamaDmour5) August 1, 2024

في مدينة السلط قرر الأهالي توزيع “القهوة” على الزوار والسياح والمارين على روح الشيخ هنية.

وفي العاصمة عمان ركب الموجة بعض المرشحين للانتخابات وقرروا إقامة مقرات لتقبل العزاء بفقيد الأمة. لكن جماعة الإخوان المسلمين كان لها تنميط مختلف فقد أعلنت عن إقامة عرس شهيد لاستقبال المهنئين باستشهاد هنية في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في عمان العاصمة.

ودعا بيان للإخوان المسلمين المواطنين للمشاركة المفتوحة في تهاني الشهيد.

ولم يصدر حتى عصر الخميس أي تصريح رسمي أردني يقدم “العزاء” للشعب الفلسطيني أو لحركة حماس برحيل إسماعيل هنية ووقفت الحكومة عند تصريح للناطق باسم الخارجية يستنكر فيه محاولة “اغتيال الفقيد”.

وطالب أردنيون على منصات التواصل الاجتماعي بـ”نعي رسمي” ولو من باب “احترام مشاعر الشعب الأردني”.

ثم طالب آخرون بإرسال “وفد رسمي رفيع” إلى الدوحة للمشاركة في تشييع جثمان الراحل الشهيد ولم تعلن الخارجية الأردنية عن ذلك وقد يتم الإيعاز للسفير الأردني في قطر لحضور أي فعالية رسمية بخصوص التشييع تقرر الحكومة القطرية إقامتها.