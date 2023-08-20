شاشة إعلانات في بغداد تعرض مشاهد إباحية بعد تعرّضها للقرصنة- (فيديو)

بغداد: أطفأت السلطات العراقية السبت شاشات الإعلانات في شوارع بغداد بعدما تعرّضت إحداها لعملية قرصنة نتج عنها عرض مشاهد إباحية أمام العامّة في وسط العاصمة، في اختراق قالت قوات الأمن الأحد إنّها أوقفت مشتبهاً بتورّطه فيه.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه إنّ “شخصاً تمكّن مساء السبت من تهكير إحدى شاشات الإعلانات في تقاطع عقبة بن نافع وعرض فيلم إباحي لعدة دقائق قبل أن نتمكّن من قطع كابل الكهرباء” عن الشاشة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لم تتمكّن فرانس برس من التحقّق من صحتها، بدت فيها مقاطع إباحية تُبثّ عبر لوحة إعلانات على طريق عام أثناء مرور سيارات عليه.

وأوضح المصدر الأمني أنّ هذه “المشاهد غير الأخلاقية” دفعت السلطات إلى “إطفاء جميع شاشات الإعلانات في بغداد” ريثما يتمّ فحص المعدّات الأمنية.

عرض عليها مشاهد "مُخلّة" .. تهكير شاشة إعلانات في ساحة عقبة بن نافع وسط #بغداد#عراق_24 #العراق pic.twitter.com/raM83zZ6Ks — تلفزيون عراق 24 HD (@IRAQ24HD) August 20, 2023

من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إنّه تم توقيف مشتبه بضلوعه في هذا الاختراق، من دون أن تكشف عن دوافعه.

وفي 2022 أعلن العراق، وهو بلد محافظ لدرجة كبيرة، عزمه على حجب المواقع الإباحية عبر شبكة الإنترنت، لكنّ المنع شمل على ما يبدو منصّات محدّدة إذ إنّ منصّات أخرى لا تزال متاحة.

ومنذ العام الماضي تلاحق السلطات العراقية، مدعومة بأحزاب موالية لإيران، بعضاً من صانعي المحتوى على “يوتيوب” و”تيك توك” بتهمة المشاركة بـ”محتوى فاسد” يتعارض مع “الأخلاق والتقاليد”.

وواجه بعض من هؤلاء عقوبة السجن، ومن بينهم شابة نشرت مقاطع فيديو وهي ترقص على موسيقى “البوب”.

(أ ف ب)