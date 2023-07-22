شاعر غنائي يقدم الاعتذار لعمرو دياب.. وهذا هو السبب

“القدس العربي”: فوجئ جمهور الفنان الكبير عمرو دياب بالشاعر الغنائي محمد عاطف يقدم اعتذاراً للهضبة من خلال منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” من دون أن يذكر السبب الذي دعاه لهذا الأمر.

ونشر عاطف صورة لعمرو دياب وعلق عليها قائلاً: “مش عيب إن الواحد لما يغلط يعتذر.. أنا آسف إني غلطت في حق فنان كبير بنعتبره كلنا الأخ الروحي وقدوة لينا بنتعلم منه”، بحسب مجلة لها.

وتابع: “وقسماً بالله ما بقول كده تملقاً ولا لغرض معين، سواء اتشرفت بالشغل معاه أو لأ دي مسألة توفيق من ربنا ونصيب، بحبه من أول ألبوم له ومتابعه ومن جمهوره ومن وأنا طفل معلق صورته في أوضتي ولحد دلوقت صورته في مكتبي، غير إنه فنان كبير وفاهم هو طاقة للكل، بيشتغل طول الوقت وتحت أي ضغوطات ومبيردش على أي إساءة غير بشغله وفنه ومبيدخلش جدال مع حد”.

واختتم محمد عاطف منشوره فائلاً: “أنا بحب ((عمرو دياب )) جداً والله العظيم وبكنله كل الاحترام والتقدير ومنهم لله اللي كانوا السبب دي غلطتي أنا (مش عايز افتكر). أنا آسف كتيييييير.. عمرو دياب”.

وعلمت “لها” أن السبب الذي دفع محمد عاطف لنشر الاعتذار لعمر دياب هو أن الهضبة كان قد اتفق على أخذ أغنية من عاطف وبعد أن بدأ التحضيرات بالفعل فوجئ بإلغاء عمرو للأغنية وعدم التعاون معه، بسبب تدخل بعض الأشخاص ونقل كلام للهضبة على لسان الشاعر الغنائي، وهو ما أغضبه وقرر عدم غناء الأغنية، من دون أن يعاتبه أو يكشف له حقيقة الأمر”