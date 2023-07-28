شاعر غنائي يهاجم إليسا مجدداً: “عندها مشكلة مع حالها”

“القدس العربي”: عاد الشاعر الغنائي أحمد ماضي للهجوم على الفنانة اللبنانية إليسا من جديد مطلقاً العديد من الانتقادات لها بعد الأزمة التي وقعت بينهما على خلفية أغنية أنا وبس والتي امتدت لشهور.

ونشرت الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام من برنامج اليوم حياتي والذي ظهر فيها أحمد ماضي متحدثاً عن أزمته مع إليسا.

وأكد أحمد ماضي أنه لا يوجد لديه مشكلة مع إليسا ولكن هي من لديها مشكلة مع ذاتها قائلاً: “عندا مشكلة ع حالها وخليها عم ترقص على البييت”، وذلك في إشارة إلى أغنيتها الجديدة التي أطلقتها بعنوان بتمايل على الـ beat.

ووصف أحمد ماضي، الملحن اللبناني زياد برجي الذي دخل في الأزمة مع إليسا معه والتي امتدت إلى ساحات القضاء، بكونه أوفى صديق، وصاحب حق في هذه الأزمة، بحسب موقع ليالينا.